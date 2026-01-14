Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η 24χρονη σερβιτόρα που προκάλεσε άθελά της τη φωτιά είναι μεταξύ των θυμάτων

Η 24χρονη Κιάν Πα Νίν, την οποία οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» χαρακτήριζαν ως «θετή τους κόρη», περιλαμβάνεται στη μακρά λίστα των 40 νεκρών. Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα υπηρεσίας, προσπαθώντας να διαφύγει από τον πυκνό καπνό.

Το μοιραίο βίντεο: «Ανέβασε το κέφι»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα βίντεο που κυκλοφορούν, η Κιάν είχε ανέβει στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας βεγγαλικά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκειμένου να «ανεβάσει το κέφι» μετά από προτροπή της ιδιοκτήτριας.

Η αιτία: Τα βεγγαλικά φέρονται να ήρθαν σε επαφή με την οροφή του καταστήματος, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Η οικογένεια της 24χρονης ξεκαθαρίζει μέσω δικηγόρων πως η κοπέλα δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς εκτελούσε εντολές της διεύθυνσης, όπως συνήθιζαν να κάνουν στο συγκεκριμένο μπαρ.

Βρέθηκε σε «σωρό σωμάτων» πίσω από κλειδωμένη πόρτα

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που την εντόπισε:

«Η πόρτα υπηρεσίας στο υπόγειο ήταν κλειδωμένη με σύρτη από μέσα, ενώ συνήθως δεν ήταν. Την παραβιάσαμε και βρήκαμε ανθρώπους πεσμένους στο πάτωμα, αναίσθητους. Η Κιάν ήταν ανάμεσά τους».

Παρά τις προσπάθειες του συντρόφου της και των σωστικών συνεργείων να την επαναφέρουν για πάνω από μία ώρα στον δρόμο, η νεαρή κοπέλα κατέληξε.

