Το κόλπο με το σφουγγάρι στο ψυγείο: Γιατί πρέπει να το κάνετε ΟΛΟΙ πριν την επόμενη κακοκαιρία

Το κόλπο με το σφουγγάρι στο ψυγείο: Γιατί πρέπει να το κάνετε ΟΛΟΙ πριν την επόμενη κακοκαιρία

Όλοι γνωρίζουμε τις κλασικές προετοιμασίες πριν από μια καταιγίδα: μαζεύουμε τις τέντες, ελέγχουμε τους φακούς και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Υπάρχει όμως μια κίνηση που οι περισσότεροι αγνοούν, αλλά μπορεί να σώσει το ψυγείο σας από την καταστροφή: Τοποθετήστε ένα σφουγγάρι στα ράφια σας.

Πώς ένα σφουγγάρι σώζει τα τρόφιμά σας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λόγω κακοκαιρίας, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου αρχίζει να μεταβάλλεται, δημιουργώντας υπερβολική υγρασία (συμπύκνωση). Αυτή η υγρασία είναι ο νούμερο ένα εχθρός, καθώς:

  • Επιταχύνει τη μούχλα: Τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτερα σε υγρό περιβάλλον.
  • Δημιουργεί ανυπόφορες οσμές: Οι οσμές από τα τρόφιμα που αρχίζουν να αλλοιώνονται «ποτίζουν» τα τοιχώματα του ψυγείου.
  • Καταστρέφει τα λαχανικά: Η υγρασία κάνει τα φρούτα και τα λαχανικά να σαπίζουν σε χρόνο μηδέν.

Το στεγνό σφουγγάρι λειτουργεί ως «συλλέκτης υγρασίας», απορροφώντας τα σταγονίδια και χαρίζοντας πολύτιμο χρόνο φρεσκάδας στα τρόφιμά σας.

3 Tips για να γίνει το κόλπο ακόμα πιο αποτελεσματικό

Για να θωρακίσετε πλήρως τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα εξής:

  1. Μαγειρική σόδα: Πασπαλίστε λίγη σόδα πάνω στο σφουγγάρι. Λειτουργεί ως φυσικό αποσμητικό και απορροφά τις μυρωδιές πριν εξαπλωθούν.
  2. Μην ανοίγετε την πόρτα: Κάθε φορά που ανοίγετε το ψυγείο για να δείτε το σφουγγάρι, χάνεται η ψύξη. Κρατήστε το κλειστό όσο το δυνατόν περισσότερο.
  3. Διπλή κάλυψη: Τοποθετήστε ένα σφουγγάρι στο κεντρικό ράφι και ένα ακόμα στο συρτάρι των λαχανικών.


 Προσοχή: Το σφουγγάρι επιβραδύνει τη φθορά, αλλά δεν κάνει τα τρόφιμα άφθαρτα. Αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει πολλές ώρες, ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση των ευπαθών προϊόντων (κρέας, γαλακτοκομικά) πριν τα καταναλώσετε.

