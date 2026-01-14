Πασχάλης Τερζής: Η αλήθεια για την υγεία του και η μεγάλη επιστροφή – Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας

Μετά από χρόνια απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, το όνομα του Πασχάλη Τερζή βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, τόσο για την πολυαναμενόμενη δισκογραφική του επιστροφή όσο και για τις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Τέλος στα σενάρια περί αναπηρικού αμαξιδίου

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, μεταφέροντας ρεπορτάζ με εξουσιοδότηση, όπως τόνισε.

  • Η κατάσταση σήμερα: Ο παρουσιαστής διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν τον αγαπημένο τραγουδιστή καθηλωμένο. «Ο Πασχάλης περπατάει κανονικά. Έχει κάποια πολύ μικρά κινητικά προβλήματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι σε αμαξίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
  • Το παρελθόν: Υπενθύμισε πως ένα σοβαρό θέμα υγείας που είχε αντιμετωπίσει πριν από χρόνια έχει ξεπεραστεί πλήρως.


Η «άψογη ερμηνεία» και η συνάντηση με τον Νικολόπουλο

Η είδηση που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους θαυμαστές του είναι η συνεργασία του με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

Νέο τραγούδι: Ο σπουδαίος συνθέτης αποκάλυψε μέσω TikTok ότι σε λίγες μέρες κυκλοφορεί ένα νέο κομμάτι με την ερμηνεία του «Πασχάλη της καρδιάς μας».

Σπάνιο υλικό: Ο Νικολόπουλος συνόδευσε την ανακοίνωση με σπάνιες φωτογραφίες από τις κοινές τους στιγμές, επιβεβαιώνοντας πως η φωνή του Τερζή είναι έτοιμη να μας συντροφεύσει ξανά.

