Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Λύκος έκανε την εμφάνισή του στο Δαφνί – Δείτε το βίντεο. Τι να προσέχετε

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Χαϊδάρι, καθώς ένας λύκος εθεάθη να περιπλανιέται σε κατοικημένη περιοχή στο Δαφνί, σε ελάχιστη απόσταση από το Ποικίλο Όρος. Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει το άγριο ζώο να κινείται με άνεση δίπλα σε διερχόμενα αυτοκίνητα, επιβεβαιώνοντας πως η άγρια πανίδα πλησιάζει όλο και περισσότερο στον αστικό ιστό.

Επιβεβαίωση από τον Δήμο και το Δασαρχείο

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, μετά από αναφορές πολιτών και του συλλόγου «Δαφναίος Απόλλων», ήρθε σε επαφή με το Δασαρχείο Αιγάλεω, το οποίο και επιβεβαίωσε την παρουσία του λύκου. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ εκδόθηκε κατεπείγουσα ανακοίνωση με οδηγίες προς τους κατοίκους.

Τι πρέπει να κάνετε αν τον συναντήσετε

Το Δασαρχείο εφιστά την προσοχή των πολιτών και ζητά την τήρηση των εξής μέτρων:

Ποτέ τροφή: Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε άγρια ζώα.



Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε άγρια ζώα. Προσοχή στα κατοικίδια: Στις βόλτες με σκύλους, οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν θόρυβο για να δηλώνουν την παρουσία τους.



Στις βόλτες με σκύλους, οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν θόρυβο για να δηλώνουν την παρουσία τους. Ψυχραιμία στη συνάντηση: Αν ο λύκος είναι σε απόσταση άνω των 50 μέτρων, παραμένουμε ήρεμοι και δεν τον προσεγγίζουμε. Αν πλησιάσει, μιλάμε με επιθετικό τόνο φωνής.



Αν ο λύκος είναι σε απόσταση άνω των 50 μέτρων, παραμένουμε ήρεμοι και δεν τον προσεγγίζουμε. Αν πλησιάσει, μιλάμε με επιθετικό τόνο φωνής. Επίβλεψη παιδιών: Αποφύγετε να αφήνετε μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη σε υπαίθριους χώρους κοντά στο βουνό.



Σημαντικό: Σε περίπτωση που εντοπίσετε το ζώο, ενημερώστε άμεσα το Δασαρχείο Αιγάλεω στο τηλέφωνο 210-5982315, αντί να ανεβάσετε απλώς το υλικό στα social media.

