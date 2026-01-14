Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Λύκος έκανε την εμφάνισή του στο Δαφνί – Δείτε το βίντεο. Τι να προσέχετε

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Λύκος έκανε την εμφάνισή του στο Δαφνί – Δείτε το βίντεο. Τι να προσέχετε

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Χαϊδάρι, καθώς ένας λύκος εθεάθη να περιπλανιέται σε κατοικημένη περιοχή στο Δαφνί, σε ελάχιστη απόσταση από το Ποικίλο Όρος. Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει το άγριο ζώο να κινείται με άνεση δίπλα σε διερχόμενα αυτοκίνητα, επιβεβαιώνοντας πως η άγρια πανίδα πλησιάζει όλο και περισσότερο στον αστικό ιστό.

Επιβεβαίωση από τον Δήμο και το Δασαρχείο
Ο Δήμος Χαϊδαρίου, μετά από αναφορές πολιτών και του συλλόγου «Δαφναίος Απόλλων», ήρθε σε επαφή με το Δασαρχείο Αιγάλεω, το οποίο και επιβεβαίωσε την παρουσία του λύκου. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ εκδόθηκε κατεπείγουσα ανακοίνωση με οδηγίες προς τους κατοίκους.

Τι πρέπει να κάνετε αν τον συναντήσετε
Το Δασαρχείο εφιστά την προσοχή των πολιτών και ζητά την τήρηση των εξής μέτρων:

  • Ποτέ τροφή: Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε άγρια ζώα.
  • Προσοχή στα κατοικίδια: Στις βόλτες με σκύλους, οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν θόρυβο για να δηλώνουν την παρουσία τους.
  • Ψυχραιμία στη συνάντηση: Αν ο λύκος είναι σε απόσταση άνω των 50 μέτρων, παραμένουμε ήρεμοι και δεν τον προσεγγίζουμε. Αν πλησιάσει, μιλάμε με επιθετικό τόνο φωνής.
  • Επίβλεψη παιδιών: Αποφύγετε να αφήνετε μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη σε υπαίθριους χώρους κοντά στο βουνό.

Σημαντικό: Σε περίπτωση που εντοπίσετε το ζώο, ενημερώστε άμεσα το Δασαρχείο Αιγάλεω στο τηλέφωνο 210-5982315, αντί να ανεβάσετε απλώς το υλικό στα social media.

Διαβάστε ακόμα: Αλεξανδρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ο «τυφώνας» χτυπά μαγαζί – Πανικός και ριπές 155 χλμ/ώρα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες
Υγεία

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες

Αγροτικά Μπλόκα: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι 25 εκπρόσωποι – Η πορεία από το «Τιτάνια» και το τετ α τετ με τον Μητσοτάκη
Πολιτική

Αγροτικά Μπλόκα: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι 25 εκπρόσωποι – Η πορεία από το «Τιτάνια» και το τετ α τετ με τον Μητσοτάκη

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο 58χρονος με τα 200€
Κοινωνία

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο 58χρονος με τα 200€

«Είμαι τέρας;»: Ο μπαμπάς που θέλει να παίζει μόνο 10 λεπτά με τα παιδιά του και το viral tweet των 16 εκατομμυρίων προβολών
Viral

«Είμαι τέρας;»: Ο μπαμπάς που θέλει να παίζει μόνο 10 λεπτά με τα παιδιά του και το viral tweet των 16 εκατομμυρίων προβολών

Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας
Υγεία

Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας