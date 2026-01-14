Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον αγροτικό κόσμο μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της. Μετά από μια μαραθώνια συνάντηση 3,5 ωρών στο Μέγαρο Μαξίμου, το τοπίο παραμένει «θολό», με το Μαξίμου να ενεργοποιεί το Plan B και τους αγρότες να ετοιμάζουν τα τρακτέρ τους για την Αθήνα.

Τι περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο «ανακούφισης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τα χαρτιά του, ανακοινώνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής:

Ρεύμα: Χαμηλές τιμές και για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους (υπό την προϋπόθεση συνέπειας).



Χαμηλές τιμές και για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους (υπό την προϋπόθεση συνέπειας). Πετρέλαιο: Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην έκπτωση από σήμερα.



Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην έκπτωση από σήμερα. Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Δέσμευση για ταχύτερες καταβολές στους πληγέντες.



Δέσμευση για ταχύτερες καταβολές στους πληγέντες. Κτηνοτροφία: Ειδική ενίσχυση (de minimis) για τις απώλειες λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το «Plan B» και τα πρόστιμα-φωτιά

Η κυβέρνηση διαμηνύει πως «η υπομονή εξαντλήθηκε». Για όσους επιμένουν στα μπλόκα και την ταλαιπωρία των πολιτών, το Plan B περιλαμβάνει:

Πρόστιμα 350 ευρώ ανά τρακτέρ που παρακωλύει την κυκλοφορία. Αφαίρεση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας. Σχηματισμό δικογραφιών για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Η απάντηση των αγροτών: «Ραντεβού στην Αθήνα»

Παρά τις εξαγγελίες, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συνεδριάζει σήμερα στον Παλαμά, φαίνεται να μην ικανοποιείται. Οι «σκληροί» των μπλόκων ζητούν:

Νέο ραντεβού με 35μελή αντιπροσωπεία.

Κλιμάκωση με μεγάλο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα με τη συμμετοχή τρακτέρ.

Χρηστική Συμβουλή: Αν σχεδιάζετε ταξίδι τις επόμενες ώρες, αποφύγετε τον κόμβο της Νίκαιας και τον Πλατύκαμπο, καθώς οι κινητοποιήσεις αναμένεται να είναι απρόβλεπτες.

