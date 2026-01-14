Κύπελλο Ελλάδας: Ώρα μηδέν για τους «8» – Ντέρμπι «φωτιά» Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 53 άτομα
Κύπελλο Ελλάδας: Ώρα μηδέν για τους «8» – Ντέρμπι «φωτιά» Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης

Η Τετάρτη (14/01) είναι ημέρα Κυπέλλου και το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον χτυπάει «κόκκινο». Οι προημιτελικοί διεξάγονται με τη μορφή νοκ-άουτ αναμετρήσεων, γεγονός που σημαίνει πως δεν υπάρχει αύριο: Ο νικητής προκρίνεται, ο ηττημένος μένει εκτός. Σε περίπτωση ισοπαλίας, πάμε απευθείας στα πέναλτι!

Το μεγάλο ραντεβού στο Καραϊσκάκη

Το ματς που κλέβει την παράσταση είναι το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:30).

Το στατιστικό που σοκάρει: Στα τελευταία 11 παιχνίδια τους, δεν έχει υπάρξει ούτε μία ισοπαλία!
Οι απουσίες: Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Μπρούνο, ενώ ο ΠΑΟΚ στερείται τους Παβλένκα και Ιβανούσετς.

Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά: Η μάχη των «εκπλήξεων» στο Λάμπρος Κατσώνης.
17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πρεμιέρα για την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 2026.
18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το παραδοσιακό ντέρμπι των «δικεφάλων» και των «ερυθρολεύκων».
20:30 Παναθηναϊκός – Άρης: Στο ΟΑΚΑ η μάχη των «πρασίνων» με τους φορμαρισμένους «κίτρινους».

Πού θα το δείτε: Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ζωντανά από τα κανάλια της Cosmote TV.
 
 Ο δρόμος προς τον Τελικό

Οι νικητές των σημερινών αγώνων θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους ημιτελικούς (Φεβρουάριος), με στόχο τον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026.

Ημιτελικός 1: Νικητής (Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ) – Νικητής (Παναθηναϊκός/Άρης)
Ημιτελικός 2: Νικητής (Λεβαδειακός/Κηφισιά) – Νικητής (ΑΕΚ/ΟΦΗ)

Διαβάστε ακόμα: Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες
Υγεία

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες

Αγροτικά Μπλόκα: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι 25 εκπρόσωποι – Η πορεία από το «Τιτάνια» και το τετ α τετ με τον Μητσοτάκη
Πολιτική

Αγροτικά Μπλόκα: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι 25 εκπρόσωποι – Η πορεία από το «Τιτάνια» και το τετ α τετ με τον Μητσοτάκη

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο 58χρονος με τα 200€
Κοινωνία

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο 58χρονος με τα 200€

«Είμαι τέρας;»: Ο μπαμπάς που θέλει να παίζει μόνο 10 λεπτά με τα παιδιά του και το viral tweet των 16 εκατομμυρίων προβολών
Viral

«Είμαι τέρας;»: Ο μπαμπάς που θέλει να παίζει μόνο 10 λεπτά με τα παιδιά του και το viral tweet των 16 εκατομμυρίων προβολών

Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας
Υγεία

Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας