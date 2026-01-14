Η Τετάρτη (14/01) είναι ημέρα Κυπέλλου και το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον χτυπάει «κόκκινο». Οι προημιτελικοί διεξάγονται με τη μορφή νοκ-άουτ αναμετρήσεων, γεγονός που σημαίνει πως δεν υπάρχει αύριο: Ο νικητής προκρίνεται, ο ηττημένος μένει εκτός. Σε περίπτωση ισοπαλίας, πάμε απευθείας στα πέναλτι!

Το μεγάλο ραντεβού στο Καραϊσκάκη

Το ματς που κλέβει την παράσταση είναι το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:30).

Το στατιστικό που σοκάρει: Στα τελευταία 11 παιχνίδια τους, δεν έχει υπάρξει ούτε μία ισοπαλία!

Οι απουσίες: Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Μπρούνο, ενώ ο ΠΑΟΚ στερείται τους Παβλένκα και Ιβανούσετς.

Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά: Η μάχη των «εκπλήξεων» στο Λάμπρος Κατσώνης.

17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πρεμιέρα για την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 2026.

18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το παραδοσιακό ντέρμπι των «δικεφάλων» και των «ερυθρολεύκων».

20:30 Παναθηναϊκός – Άρης: Στο ΟΑΚΑ η μάχη των «πρασίνων» με τους φορμαρισμένους «κίτρινους».

Πού θα το δείτε: Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ζωντανά από τα κανάλια της Cosmote TV.



Ο δρόμος προς τον Τελικό

Οι νικητές των σημερινών αγώνων θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους ημιτελικούς (Φεβρουάριος), με στόχο τον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026.

Ημιτελικός 1: Νικητής (Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ) – Νικητής (Παναθηναϊκός/Άρης)

Ημιτελικός 2: Νικητής (Λεβαδειακός/Κηφισιά) – Νικητής (ΑΕΚ/ΟΦΗ)

