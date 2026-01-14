Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική μουσική σκηνή, καθώς έφυγε από τη ζωή η Βάσω Μεσσηνέζη. Η ερμηνεύτρια, που άφησε το δικό της στίγμα τόσο στο έντεχνο όσο και στο λαϊκό τραγούδι, «έσβησε» την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους θαυμαστές της.

Η πρώτη «μούσα» του Θάνου Μικρούτσικου

Η Βάσω Μεσσηνέζη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, καθώς ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον μεγάλο Θάνο Μικρούτσικο.

Το ξεκίνημα: Το 1969 ερμήνευσε το εμβληματικό «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.



Η πορεία: Αν και ξεκίνησε από το έντεχνο, την κέρδισε το λαϊκό πάλκο, με επιτυχίες όπως το «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα».



Αν και ξεκίνησε από το έντεχνο, την κέρδισε το λαϊκό πάλκο, με επιτυχίες όπως το «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα». Το τέλος: Παρέμεινε ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια ακόμα και μέσα στο 2024 (π.χ. «Ακάλυπτη επιταγή»).

Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης της

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω social media με ένα σπαρακτικό μήνυμα:

«Το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων».

Πότε θα γίνει η κηδεία: Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 12:45, στη μικρή εκκλησία στη συμβολή των οδών Θηβών και Πέτρου Ράλλη, ενώ η ταφή θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας.

