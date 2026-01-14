Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική μουσική σκηνή, καθώς έφυγε από τη ζωή η Βάσω Μεσσηνέζη. Η ερμηνεύτρια, που άφησε το δικό της στίγμα τόσο στο έντεχνο όσο και στο λαϊκό τραγούδι, «έσβησε» την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους θαυμαστές της.
Η πρώτη «μούσα» του Θάνου Μικρούτσικου
Η Βάσω Μεσσηνέζη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, καθώς ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον μεγάλο Θάνο Μικρούτσικο.
- Το ξεκίνημα: Το 1969 ερμήνευσε το εμβληματικό «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.
- Η πορεία: Αν και ξεκίνησε από το έντεχνο, την κέρδισε το λαϊκό πάλκο, με επιτυχίες όπως το «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα».
- Το τέλος: Παρέμεινε ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια ακόμα και μέσα στο 2024 (π.χ. «Ακάλυπτη επιταγή»).
Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης της
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω social media με ένα σπαρακτικό μήνυμα:
«Το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων».
Πότε θα γίνει η κηδεία: Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 12:45, στη μικρή εκκλησία στη συμβολή των οδών Θηβών και Πέτρου Ράλλη, ενώ η ταφή θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας.
Διαβάστε ακόμα: Πασχάλης Τερζής: Η αλήθεια για την υγεία του και η μεγάλη επιστροφή – Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας