Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική μουσική σκηνή, καθώς έφυγε από τη ζωή η Βάσω Μεσσηνέζη. Η ερμηνεύτρια, που άφησε το δικό της στίγμα τόσο στο έντεχνο όσο και στο λαϊκό τραγούδι, «έσβησε» την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους θαυμαστές της.

Η πρώτη «μούσα» του Θάνου Μικρούτσικου

Η Βάσω Μεσσηνέζη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, καθώς ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον μεγάλο Θάνο Μικρούτσικο.

  • Το ξεκίνημα: Το 1969 ερμήνευσε το εμβληματικό «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.
  • Η πορεία: Αν και ξεκίνησε από το έντεχνο, την κέρδισε το λαϊκό πάλκο, με επιτυχίες όπως το «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα».
  • Το τέλος: Παρέμεινε ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια ακόμα και μέσα στο 2024 (π.χ. «Ακάλυπτη επιταγή»).

Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης της

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω social media με ένα σπαρακτικό μήνυμα:

«Το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων».

Πότε θα γίνει η κηδεία: Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 12:45, στη μικρή εκκλησία στη συμβολή των οδών Θηβών και Πέτρου Ράλλη, ενώ η ταφή θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας.

