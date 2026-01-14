Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο «σκιώδης» ενήλικας που την καθοδηγεί

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο «σκιώδης» ενήλικας που την καθοδηγεί

Έξι εφιαλτικές ημέρες συμπληρώνονται από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα και οι Αρχές δίνουν πλέον μάχη με τον χρόνο στους δρόμους της Αθήνας. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν μια οργανωμένη επιχείρηση εξαφάνισης, η οποία φαίνεται αδύνατον να έχει σχεδιαστεί μόνο από έναν έφηβο.

Οι κινήσεις «φάντασμα» στην Αθήνα

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας. Η εικόνα σοκάρει:

  • Μεταμφίεση: Φορά μαύρο μπουφάν, κουκούλα και καπέλο τζόκεϊ, προσπαθώντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά της.
  • Πώληση κοσμημάτων: Η ανήλικη εντοπίστηκε σε ενεχυροδανειστήριο, όπου πούλησε χρυσαφικά για να εξασφαλίσει μετρητά.
  • Ψηφιακά ίχνη: Συνδέθηκε σε Wi-Fi καφετέριας για να στείλει μηνύματα, ενώ εθεάθη να πετάει την τσάντα της κοντά στο Παίδων.

Το σενάριο του «καθοδηγητή»

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας είναι πεπεισμένοι: Η Λόρα δεν δρα μόνη της.

«Ένα παιδί 16 ετών, χωρίς γνώση της Αθήνας, δεν θα μπορούσε να εντοπίσει ανταλλακτήρια χρυσού, να αλλάζει κρησφύγετα και να κινείται με τέτοια άνεση χωρίς υποστήριξη», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.
Η έρευνα στρέφεται πλέον στον εντοπισμό του ενήλικα που πιθανώς την κρύβει ή την κατευθύνει, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και μια παλαιότερη απόπειρα της κοπέλας να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ισπανία.

 
Συμβουλές για Γονείς: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η υπόθεση της Λόρας αναδεικνύει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Προσέξτε αν το παιδί σας:

  1. Αλλάζει απότομα συμπεριφορά ή κλείνεται στον εαυτό του.
  2. Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας.
  3. Διαθέτει ξαφνικά μετρητά ή αντικείμενα που δεν γνωρίζετε την προέλευσή τους.

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Μητσοτάκη – Ανατροπή με το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Τέλος 230 φάρμακα από την ελληνική αγορά – Δείτε τη λίστα με τα σκευάσματα και τα εμβόλια που καταργούνται
Υγεία

ΕΟΦ: Τέλος 230 φάρμακα από την ελληνική αγορά – Δείτε τη λίστα με τα σκευάσματα και τα εμβόλια που καταργούνται

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε στην Αστυνομία ο 58χρονος από το βίντεο – «Της έδωσα 200 ευρώ για το κινητό της»
Κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε στην Αστυνομία ο 58χρονος από το βίντεο – «Της έδωσα 200 ευρώ για το κινητό της»

Επίδομα Παιδιού: «Μπόνους» έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους και τελευταία ευκαιρία για το Α21 – Όλα τα ποσά
Οικονομία

Επίδομα Παιδιού: «Μπόνους» έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους και τελευταία ευκαιρία για το Α21 – Όλα τα ποσά

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες
Υγεία

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες

Αγροτικά Μπλόκα: Μήνυμα Μαρινάκη για παρέμβαση της Αστυνομίας – «Θα εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι»
Πολιτική

Αγροτικά Μπλόκα: Μήνυμα Μαρινάκη για παρέμβαση της Αστυνομίας – «Θα εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι»