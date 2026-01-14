Έξι εφιαλτικές ημέρες συμπληρώνονται από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα και οι Αρχές δίνουν πλέον μάχη με τον χρόνο στους δρόμους της Αθήνας. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν μια οργανωμένη επιχείρηση εξαφάνισης, η οποία φαίνεται αδύνατον να έχει σχεδιαστεί μόνο από έναν έφηβο.

Οι κινήσεις «φάντασμα» στην Αθήνα

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας. Η εικόνα σοκάρει:

Μεταμφίεση: Φορά μαύρο μπουφάν, κουκούλα και καπέλο τζόκεϊ, προσπαθώντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά της.

Φορά μαύρο μπουφάν, κουκούλα και καπέλο τζόκεϊ, προσπαθώντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά της. Πώληση κοσμημάτων: Η ανήλικη εντοπίστηκε σε ενεχυροδανειστήριο, όπου πούλησε χρυσαφικά για να εξασφαλίσει μετρητά.

Η ανήλικη εντοπίστηκε σε όπου πούλησε χρυσαφικά για να εξασφαλίσει μετρητά. Ψηφιακά ίχνη: Συνδέθηκε σε Wi-Fi καφετέριας για να στείλει μηνύματα, ενώ εθεάθη να πετάει την τσάντα της κοντά στο Παίδων.

Το σενάριο του «καθοδηγητή»

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας είναι πεπεισμένοι: Η Λόρα δεν δρα μόνη της.

«Ένα παιδί 16 ετών, χωρίς γνώση της Αθήνας, δεν θα μπορούσε να εντοπίσει ανταλλακτήρια χρυσού, να αλλάζει κρησφύγετα και να κινείται με τέτοια άνεση χωρίς υποστήριξη», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα στρέφεται πλέον στον εντοπισμό του ενήλικα που πιθανώς την κρύβει ή την κατευθύνει, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και μια παλαιότερη απόπειρα της κοπέλας να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ισπανία.



Συμβουλές για Γονείς: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η υπόθεση της Λόρας αναδεικνύει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Προσέξτε αν το παιδί σας:

Αλλάζει απότομα συμπεριφορά ή κλείνεται στον εαυτό του. Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας. Διαθέτει ξαφνικά μετρητά ή αντικείμενα που δεν γνωρίζετε την προέλευσή τους.

