Επιδόματα: «Μπαράζ» πληρωμών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου – Ποιοι πάνε ταμείο για θέρμανση, ενοίκιο και ΟΠΕΚΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2026 είναι πλέον έτοιμος. Από το επίδομα θέρμανσης μέχρι τα αναδρομικά για το επίδομα παιδιού, χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν πιστώσεις στους λογαριασμούς τους.

 Επίδομα Θέρμανσης: Προσοχή στο IBAN

Μετά την προκαταβολή των 124 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι ετοιμάζονται για τις επόμενες δόσεις.

Επόμενη μεγάλη πληρωμή: Έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές έως 15 Απριλίου.
SOS για το IBAN: 24.000 δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα γιατί δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ή το όνομα δεν ταυτίζεται με τον αιτούντα στο myAADE.

 Επίδομα Παιδιού: Αναδρομικά στις 30 Ιανουαρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αναδρομικά του 2025.

Προθεσμία: Οι αιτήσεις κλείνουν αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18:00.
Ποσά: Από 28€ έως 140€ ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.
Ακατάσχετο: Το επίδομα δεν συμψηφίζεται με χρέη στην εφορία.

Επιστροφή Ενοικίου & e-ΕΦΚΑ

  • Πέμπτη 15 Ιανουαρίου: Πιστώνονται οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025 σε όσους έκαναν διορθωτικές δηλώσεις.
  • e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ: Συνολικά 63 εκατ. ευρώ καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα σε 66.000 δικαιούχους για εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και άδειες μητρότητας.


 Ηλεκτρικό Ρεύμα: Νέες χρεώσεις από 1η Φεβρουαρίου

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ φέρνει ανατροπές. Για τα οικιακά τιμολόγια (Χαμηλή Τάση), η νέα χρέωση διαμορφώνεται σε 1,151 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

 Extra Tip: Αν δεν έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης, καλέστε στο 1521 της ΑΑΔΕ ή ελέγξτε την πλατφόρμα myΘέρμανση για τυχόν λάθη στην αίτησή σας.

