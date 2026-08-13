Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού στην Πάρο, οι Αρχές προχώρησαν στη σφράγιση της πισίνας του beach bar, όπου συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου και η απόφαση για τη σφράγιση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι η πισίνα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε άμεσα στη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Δηλώσεις του ιδιοκτήτη του beach bar

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα εδώ και 27 χρόνια, αναφέροντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πισίνα. Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι πολλές φορές είχε παρατηρήσει γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη και ότι είχε προσπαθήσει να τους προειδοποιήσει.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά, με τις μανάδες και τους πατεράδες, γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός», ανέφερε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν οι γονείς του παιδιού ήταν κοντά την ώρα του περιστατικού, είπε ότι δεν τους είδε, καθώς ήταν σε άλλο σνακ. «Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα», πρόσθεσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου στην πισίνα του beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο. Το 4χρονο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο γυναίκες που ήταν πελάτισσες της επιχείρησης. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μπάρμαν της επιχείρησης, ο οποίος ανέσυρε το παιδί από το νερό.

Οι προσπάθειες ανάνηψης ξεκίνησαν άμεσα, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το 4χρονο παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.