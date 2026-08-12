Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της δεκαετίας, η ολική έκλειψη Ηλίου, βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, σε πλήρη εξέλιξη, με τη NASA, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και διεθνή μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ζωντανά εικόνες από τη ζώνη ολικότητας.

Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη μετά από περίπου δύο δεκαετίες (από το 1999).

Η διαδρομή της σκιάς και η κορύφωση του φαινομένου

Η σκιά της Σελήνης διανύει μια απόσταση περίπου 8.260 χιλιομέτρων μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα, περνώντας από τις βόρειες πολικές περιοχές, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και φτάνοντας έως την Ιβηρική Χερσόνησο.

Μέγιστη διάρκεια ολικότητας: 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα (ανοικτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας).

Οι χρόνοι του φαινομένου (ώρα Ελλάδας):

Εναρξη μερικής φάσης: 18:34

Έναρξη ολικότητας: 19:58

Μέγιστο φαινομένου: 20:45:53

Λήξη ολικής φάσης: 21:34

Λήξη μερικής φάσης: 22:57

Το σπάνιο φαινόμενο στην Ισπανία

Η Ισπανία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η ηπειρωτική χώρα υποδέχεται ολική έκλειψη για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η ζώνη ολικότητας διασχίζει πόλεις όπως το Οβιέδο, το Σανταντέρ, το Μπιλμπάο, το Μπούργος και την Πάλμα της Μαγιόρκα. Αυτή η έκλειψη είναι η πρώτη από μια τριλογία εκλείψεων που θα επηρεάσουν την Ισπανία, καθώς θα ακολουθήσει άλλη μία ολική στις 2 Αυγούστου 2027 και μία δακτυλιοειδής στις 26 Ιανουαρίου 2028.

Τι είναι ορατό στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται εντός της ζώνης ολικότητας. Ωστόσο, μια πολύ μικρή μερική έκλειψη είναι οριακά ορατή λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου, κυρίως στη βορειοδυτική χώρα.

Κέρκυρα : Έναρξη γύρω στις 20:30–20:33, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου μόλις 2,35% στις 20:37.



: Έναρξη γύρω στις 20:30–20:33, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου μόλις 2,35% στις 20:37. Ηγουμενίτσα, Καστοριά, Ιωάννινα : Πολύ μικρή κάλυψη (από 0,73% έως 1,29%), με τον Ήλιο να βρίσκεται πρακτικά πάνω στον ορίζοντα.



: Πολύ μικρή κάλυψη (από 0,73% έως 1,29%), με τον Ήλιο να βρίσκεται πρακτικά πάνω στον ορίζοντα. Αθήνα: Το φαινόμενο δεν είναι ορατό.

Πότε θα δούμε ολική έκλειψη στην Ελλάδα; Για να δούμε ολική έκλειψη Ηλίου από την ελληνική επικράτεια θα χρειαστεί να περιμένουμε έως τις 21 Απριλίου 2088 — δηλαδή πάνω από 60 χρόνια από σήμερα.

Απαραίτητη η προστασία των ματιών

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: Η παρατήρηση του Ηλίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά εκλείψεων. Τα απλά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν καμία απολύτως προστασία και η απευθείας θέαση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη στον αμφιβληστροειδή.