Στις κάμερες ασφαλείας του beach bar στην Πάρο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 4χρονος παιδί έπεσε στην πισίνα. Το υλικό αυτό αναλύεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι κινήσεις των παρευρισκόμενων και οι συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι την προσπάθεια διάσωσής του. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι καταγραφές δεν περιορίζονται μόνο στη στιγμή της πτώσης, αλλά περιλαμβάνουν και τα γεγονότα που ακολούθησαν, καθώς και τη θέση των γονέων την κρίσιμη εκείνη ώρα.

«Τα βίντεο είναι σαφή. Απεικονίζονται όλες οι δραματικές στιγμές από την πτώση του μικρού παιδιού στην πισίνα και κυρίως το τι ακολούθησε», δήλωσε ο Λαμπρόπουλος. «Προκύπτει από τις σχετικές καταγραφές πού μπορεί να βρίσκονταν οι γονείς εκείνη την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά και τι προσπάθειες έγιναν για τη διάσωση του παιδιού».

Εξέταση της παρουσίας ναυαγοσώστη

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που ερευνώνται από τις Αρχές είναι η παρουσία ναυαγοσώστη στον χώρο της πισίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, δεν φαίνεται να υπήρχε ναυαγοσώστης κοντά στην πισίνα τη στιγμή του περιστατικού. Ο 69χρονος, που κατέχει την ιδιότητα του ναυαγοσώστη, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

«Δεν φαίνεται να υπήρχε ναυαγοσώστης. Υπάρχει και η παραδοχή ότι ο 69χρονος, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, ήταν σε άλλο σημείο», ανέφερε ο δημοσιογράφος. Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ισχύ της άδειας που διέθετε ο 69χρονος. «Όμως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας ότι δεν έχει καμία απολύτως ισχύ η άδεια του ναυαγοσώστη που είχε ο 69χρονος».

Έλεγχοι και διαδικασίες

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης την εξέταση των δικαιολογητικών που αφορούν την πισίνα και τις διαδικασίες ελέγχου. «Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί τα έγγραφα του 2023 για αλλαγές που έγιναν για τις άδειες και για τους ελέγχους στη συγκεκριμένη πισίνα».

Κάμερες και ανασύνθεση γεγονότων

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο στην ανασύνθεση των γεγονότων. Μέσω αυτών των καταγραφών, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τη χρονική ακολουθία της πτώσης του παιδιού, τις αντιδράσεις των παρευρισκόμενων και τις προσπάθειες διάσωσης. Η έρευνα εστιάζει επίσης στις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας, την παρουσία και την ιδιότητα του ναυαγοσώστη, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις άδειες και τους ελέγχους.