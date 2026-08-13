Μυστήριος θάνατος αστυνομικού: «Ήταν μία χαρά και με την κοπέλα του μιλούσε – Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα», λέει η αδερφή του

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, φαίνεται ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, με το πνευμονικό οίδημα από υποξία να είναι το πιο πιθανό. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας στο κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, τα δεδομένα GPS και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να κατανοήσουν τι συνέβη πριν από τον θάνατό του. Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του.

Συγκλονιστικές δηλώσεις της αδερφής του

Η αδερφή του θανόντος αστυνομικού εξέφρασε την αδυναμία της να κατανοήσει την κατάσταση. «Είχε κατέβει τελευταία φορά, έπαιζε και με την ανιψιά του, ήταν μία χαρά και με την κοπέλα του μία χαρά, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έχει γίνει», δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι είχε δει τον αδερφό της πριν από περίπου δύο εβδομάδες και τόνισε ότι δεν είχε παρατηρήσει κάποια ανησυχία από μέρους του.

«Τον ρώταγα και με τη δουλειά πώς πάει και αν είναι πιεσμένος. “Όχι μου έλεγε, μία χαρά είμαι, στο γραφείο μου”», πρόσθεσε. Η αδερφή του περιέγραψε τον αδερφό της ως ένα ευγενικό και βοηθητικό άτομο, λέγοντας ότι «κανένας δεν έχει να πει κάτι κακό για τον Ανδρέα».

Πληροφορίες για τη σύντροφο και τις έρευνες

Η αδερφή του αναφέρθηκε και στη σύντροφο του αστυνομικού, η οποία, όπως είπε, τον αναζητούσε γιατί δεν μπορούσε να τον βρει. «Η ίδια μου είπε ότι έχει εξαφανιστεί κάτι ώρες», σημείωσε. Η κοπέλα του είχε προσπαθήσει να τον επικοινωνήσει και, αφού δεν τον βρήκε, έκανε δήλωση εξαφάνισης.

Ο αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, ανέλυσε τα μέχρι στιγμής στοιχεία, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση παραμένει περίπλοκη. «Εάν δεν βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ακόμα δεν έχει διαφωτιστεί πλήρως το 100% αυτή η υπόθεση», δήλωσε. Επίσης, τόνισε τη σημασία της έρευνας για την κίνηση του αυτοκινήτου και τις επαφές του αστυνομικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε άλλος άνθρωπος που να σχετίζεται με την κατάσταση.

Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Πόλυ Κεφάλα, έδωσε μία άλλη διάσταση στο ζήτημα.

«Ξέρετε, αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει ότι η σωματική και η ψυχική υγεία δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος βιώνει μια ακραία συναισθηματική φόρτιση, το σώμα πώς αντιδρά; Πλημμυρίζει με ορμόνες του στρες. Αυτή πολλές φορές η απότομη έκρηξη μπορεί να προκαλέσει και μια σωματική κατάρρευση», τόνισε.

«Καμιά φορά βλέπουμε τους αστυνομικούς πίσω από την ιδιότητά τους και οι αστυνομικοί, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις όπως είναι η βία, ο κίνδυνος, το τραύμα και πολλές φορές μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πίεση της δουλειάς καμιά φορά συναντά δυσκολίες στην καθημερινότητα, προβλήματα στα οικογενειακά, στις οικογενειακές σχέσεις και πολλές φορές το φορτίο μπορεί να γίνει δυσβάσταχτο για κάποιον. Άρα εδώ τι χρειάζεται να τονίσουμε; Ότι η έγκαιρη παρέμβαση και η επικοινωνία είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν. Σπάνε τον κύκλο της τραγωδίας», συμπλήρωσε.