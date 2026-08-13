Η τοπική κοινωνία της Κιμώλου παραμένει σοκαρισμένη από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 17χρονου από την Ιρλανδία, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον θερμοσίφωνα και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, αν και τα ακριβή αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία, και αναμένονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ο 17χρονος είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο με τη μητέρα του, η οποία κατάγεται από το νησί, για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς η οικογένεια διαμένει μόνιμα στην Ιρλανδία.

Η σημασία του ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ο Γιώργος Περιβολιώτης, ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Πραγματογνώμονας, μίλησε στο MEGA την Πέμπτη 13 Αυγούστου, εξηγώντας τη σημασία των ελέγχων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. «Όλα ξεκινούν από τον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων δηλαδή που έχουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει και νομοθεσία σύμφωνα με την οποία κατ’ ελάχιστον κάθε δέκα χρόνια πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος ώστε να εξετάζεται εάν υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση. Τα προβλήματα μπορεί να είναι: διαρροή, φθορά της μόνωσης και το σημαντικότερο η αντίσταση γείωσης. Η γείωση που έχουμε στα σπίτια μας είναι ο παράγοντας ασφαλείας για τις οποιεσδήποτε διαρροές».

Ο κ. Περιβολιώτης τόνισε επίσης ότι η σωστή γείωση και το ρελέ ασφαλείας είναι κρίσιμα για την ασφάλεια. «Η ασφάλεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαρροή είναι η πολύ καλή γείωση και ακολούθως το ρελέ ασφαλείας. Πώς εξασφαλίζουμε τη σωστή γείωση; Κάνοντας μετρήσεις και αν τη βρούμε σε ψηλή τιμή, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μεθοδολογία που μπορούμε και την κατεβάζουμε σε χαμηλό επίπεδο ώστε εάν υπάρξει διαρροή να πάει στη γη και να μην περάσει από το ανθρώπινο σώμα».

Καταγραφή των γεγονότων

Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, ανέφερε ότι είχε συνομιλία με τη μητέρα του 17χρονου, η οποία του είπε ότι η οικογένεια χρησιμοποιούσε το μπάνιο τις προηγούμενες ημέρες χωρίς να παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα. Η κατοικία είναι παλαιά, κατασκευής περίπου της δεκαετίας του 1970 ή και νωρίτερα, με το μπάνιο να βρίσκεται εκτός του κύριου κτιρίου. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν ασαφείς, και οι Αρχές ερευνούν αν υπήρξε ηλεκτρική διαρροή και από πού προήλθε.

Νεκροψία και έρευνες

Η σορός του 17χρονου έχει μεταφερθεί από την Κίμωλο στον Πειραιά για να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και οι τεχνικοί έλεγχοι της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να προσπαθούν να κατανοήσουν τι συνέβη στα δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του νεαρού.