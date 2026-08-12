Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026), με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τον θάνατό του σε ηλεκτροπληξία την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο.

Ο ανήλικος, που ζούσε μόνιμα στην Ιρλανδία, βρισκόταν στο νησί —τόπο καταγωγής της μητέρας του— για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Το σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό έχει ήδη σφραγιστεί από την Αστυνομία, ενώ ορίστηκε πραγματογνώμονας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Στο επίκεντρο ο θερμοσίφωνας και η απουσία ρελέ διαφυγής

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο είναι παλαιάς κατασκευής (χρονολογείται γύρω στο 1970).

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο είναι παλαιάς κατασκευής (χρονολογείται γύρω στο 1970). Βλάβη στον θερμοσίφωνα : Εξετάζονται σοβαρές πληροφορίες ότι πριν από περίπου δύο χρόνια είχε καταγραφεί ξανά πρόβλημα στον θερμοσίφωνα, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

: Εξετάζονται σοβαρές πληροφορίες ότι πριν από περίπου δύο χρόνια είχε καταγραφεί ξανά πρόβλημα στον θερμοσίφωνα, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Χωρίς ρελέ ασφαλείας: Καταλυτικής σημασίας είναι η καταγγελία της μητέρας του 17χρονου, σύμφωνα με την οποία ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής (τον απαραίτητο μηχανισμό που διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση διαρροής).

Έρευνα για το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου του 2024

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της προανάκρισης βρίσκεται η πληροφορία ότι το 2024 είχε εκδοθεί νέο πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιστοποιητικό φέρεται να είχε υπογραφεί από τον δήμαρχο του νησιού, ο οποίος είναι επαγγελματίας ηλεκτρολόγος. Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά τα σχετικά έγγραφα για να διαπιστώσουν αν η εγκατάσταση πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Καθοριστική η νεκροτομή στον Πειραιά

Η σορός του 17χρονου μεταφέρθηκε από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, διενεργείται η νεκροψία-νεκροτομή. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να δώσουν τις οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την απόδοση τυχόν ευθυνών.