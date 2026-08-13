Τραγωδία στο Κιάτο: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Κιάτο το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα στη γωνία του μπαλκονιού και να παραπάτησε πριν βρεθεί στο κενό.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς που οδήγησαν στον θάνατό του.

Έρευνα της Αστυνομίας

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων, σύμφωνα με το korinthostv.gr.