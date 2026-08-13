Πομάσκι: Η συνταγή πίσω από το χρυσό του Τεντόγλου – «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε»

Ο Γιώργος Πομάσκι, προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την πρόσφατη επιτυχία του αθλητή του στο Μπέρμιγχαμ, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σχέση που τους συνδέει. Ο Τεντόγλου, με ένα εντυπωσιακό άλμα 8,44 μέτρων, κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, αφήνοντας πίσω τον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ που σημείωσε 8,29 μ.

Η προετοιμασία και η νοοτροπία του Τεντόγλου

Ο Πομάσκι τόνισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της προετοιμασίας που προηγήθηκαν του τελικού, αναφέροντας: «Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%».

Το πλάνο πριν από τον τελικό

Ο προπονητής αποκάλυψε ότι ο Τεντόγλου είχε ήδη σχεδιάσει το πλάνο του πριν φτάσει στο στάδιο. «Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε».

Η συνεργασία με τον Τεντόγλου

Αναφερόμενος στην αρχή της συνεργασίας τους, ο Πομάσκι δήλωσε: «Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του». Εξήγησε ότι η πιο δύσκολη πρόκληση ήταν να κατανοήσει τη σκέψη του Τεντόγλου, κάτι που έχει επιτύχει με την πάροδο του χρόνου.

Η περίοδος αποχής και οι προκλήσεις

Ο Πομάσκι αναφέρθηκε και στην αναγκαστική περίοδο αποχής του Τεντόγλου λόγω γρίπης, τονίζοντας: «Την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα».

Η προσωπικότητα του Τεντόγλου

Ο προπονητής χαρακτήρισε τον Τεντόγλου ως έναν αθλητή με ισχυρή προσωπικότητα, λέγοντας: «Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα».

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Το… ξεχασμένο μετάλλιο

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Πομάσκι σχολίασε το περιστατικό με το μετάλλιο που ο Τεντόγλου ξέχασε μετά τη νίκη του. «Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει».