Δωρεάν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας: Ποιες γλώσσες αφορά και πώς θα γίνουν οι εξετάσεις

Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Οι γλώσσες που θα περιλαμβάνονται είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά, οι οποίες διδάσκονται στα δημόσια σχολεία.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στον στόχο της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας ότι “ένα παιδί στην Αθήνα, σε ένα νησί, σε ένα ορεινό χωριό, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς του, να έχει την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε μια επίσημη και αναγνωρισμένη πιστοποίηση”.

Νέα δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο

Με την εισαγωγή αυτού του νέου συστήματος, το δημόσιο σχολείο προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα. Δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, αλλά προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτούν επίσημη κρατική πιστοποίηση των γνώσεών τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους. Για την ανάπτυξη του συστήματος, έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση 20,876 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου συστήματος ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

Λειτουργία του e-ΚΠΓ

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται πλήρως μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα εκδίδει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης, όπως το Προσαρμοστικό Ηλεκτρονικό Τεστ, το οποίο προσαρμόζει τη δυσκολία των ερωτήσεων σύμφωνα με τις επιδόσεις του εξεταζομένου, προσφέροντας μια πιο ακριβή και εξατομικευμένη αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων.

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου θα γίνει σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Σταδιακή εφαρμογή του συστήματος

Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα είναι σταδιακή για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ομαλή λειτουργία του. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στα τέλη του 2026 σε περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μαθητών, ενώ το 2027 προβλέπεται η γενικευμένη εφαρμογή, με πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελεί επίσημη κρατική πιστοποίηση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 2740/1999.

Χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε: «Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι μια προσπάθεια που υπηρετώ σταθερά από την πρώτη μου θητεία στο Υπουργείο Παιδείας. Το 2020 ξεκινήσαμε από μια απλή αλλά ουσιαστική αρχή: να έρχονται τα παιδιά νωρίτερα και πιο συστηματικά σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Τα επόμενα χρόνια χτίσαμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα.

Το δημόσιο σχολείο δεν πρέπει μόνο να διδάσκει τη γνώση. Πρέπει να δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να την πιστοποιεί και να την κάνει εφόδιο για τη ζωή του. Γι’ αυτό μεταφέρουμε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ένα κόστος που μέχρι σήμερα βάραινε την οικογένεια. Η γλωσσομάθεια είναι γνώση, δεξιότητα και εφόδιο για τις σπουδές, την εργασία και τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά στα παιδιά μας. Και η ισότιμη πρόσβαση στην πιστοποίησή της είναι στην πράξη ισότητα ευκαιριών».