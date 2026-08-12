Στην αναμέτρηση για το Super Cup, ο ΟΦΗ κατάφερε να νικήσει την ΑΕΚ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από ισοπαλία 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την πρώτη κατάκτηση του Super Cup στην ιστορία της ομάδας από την Κρήτη.

Ο αγώνας ξεκίνησε με την ΑΕΚ να ελέγχει την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί να επιτεθεί, ενώ ο ΟΦΗ, με καλή αμυντική οργάνωση, αναζητούσε ευκαιρίες για αντεπίθεση. Η Ένωση είχε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 21′, όταν ο Κοϊτά βρήκε τον Μαρίν, αλλά ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά.

Λίγο αργότερα, στο 24′, ο ΟΦΗ απείλησε με τον Νους, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο 38′, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με ένα πανέμορφο γκολ του Γιόβιτς, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό από το όριο της περιοχής. Ωστόσο, ο ΟΦΗ είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 43′, αλλά ο Μπαλαμώτης αντέκρουσε το σουτ του Νους.

Ανατροπή του ΟΦΗ

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυναμικά και στο 48′, ο Αποστολάκης δεν κατάφερε να σκοράρει. Η ΑΕΚ αντέτεινε με τον Γιόβιτς, αλλά η προσπάθειά του αποκρούστηκε. Στο 67′, ο Μάγερ είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, αλλά ο Αθανασίου τον σταμάτησε.

Η τιμωρία ήρθε στο 69′, όταν ο Αϊτόρ έβγαλε τον Ανδρούτσο σε θέση βολής και αυτός ισοφάρισε σε 1-1. Ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα στο 76′ με κεφαλιά του Κωστούλα από εκτέλεση φάουλ του Ντίκμαν, γκολ που επιβεβαιώθηκε από το VAR.

Η ΑΕΚ, όμως, δεν τα παράτησε και στο 98′, ο Ζίνι με κεφαλιά από κόρνερ του Μάγερ ισοφάρισε σε 2-2, στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Βάργκα ήταν μοιραίος για την ΑΕΚ, καθώς ήταν ο μόνος που δεν σκόραρε. Ο ΟΦΗ επικράτησε με 5-4, κατακτώντας το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η σειρά των πέναλτι ήταν η εξής: - Γιόβιτς: 1-0 - Ισέκα: 1-1 - Μάγερ: 2-1 - Μπουχαλάκης: 2-2 - Μάνταλος: 3-2 - Ντίκμαν: 3-3 - Βάργκα: Απέκρουσε ο Χριστογεώργος - Αθανασίου: 3-4 - Ζίνι: 4-4 - Ανδρούτσος: 4-5

Συνθέσεις ομάδων

**ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς):** Μπαλαμώτης (99′ Στρακόσα), Ρότα (99′ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Καλοσκάμης, Κάιρινεν (81′ Ζίνι), Μαρίν (81′ Μάνταλος), Κοϊτά (63′ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς.

**ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης):** Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αποστολάκης (74′ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (56′ Μπουχαλάκης), Αθανασίου, Νους (86′ Ισέκα), Αϊτόρ (86′ Κανελλόπουλος), Φούντας (74′ Ντίκμαν).