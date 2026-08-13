Εβίτα Αγαΐτση: «Παγιδευμένη στο δικό μου ηλιοβασίλεμα» – Νέες φωτογραφίες εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο

Νέες φωτογραφίες από μια ήρεμη στιγμή της ζωής της δημοσίευσε η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Η 31χρονη ηθοποιός, που πριν από λίγες εβδομάδες αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της, ανάρτησε την Τετάρτη 12 Αυγούστου μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Στις φωτογραφίες, η Εβίτα ποζάρει με ξυρισμένο κεφάλι, μοιράζοντας δύο κοντινά πορτρέτα της, καθώς και εικόνες από το ηλιοβασίλεμα που παρακολουθούσε.

Ανοιχτή επικοινωνία για την υγεία της

Η ηθοποιός, γνωστή στο κοινό από τη σειρά «Ταμπού», έχει επιλέξει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τις στιγμές από τη δύσκολη περίοδο που βιώνει. Στα τέλη Ιουλίου, είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο, όπου ξυρίζει το κεφάλι της με τη βοήθεια δύο φίλων της, μεταξύ των οποίων και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης. «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτές μου», είχε γράψει τότε.

Καταγραφή της προσωπικής της πορείας

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Εβίτα Αγαΐτση συνεχίζει να καταγράφει με τον δικό της τρόπο αυτή την περίοδο της ζωής της, μοιράζοντας τόσο τις δύσκολες στιγμές όσο και μικρές εικόνες καθημερινότητας, όπως το ηλιοβασίλεμα.