Ρέθυμνο: Ποια είναι η 90χρονη γιαγιά που «έκανε θραύση» στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες

Στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως «Καρίνα των Ανωγειανών», εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι του χωριού την μετέφεραν και την χόρεψαν πάνω σε ξαπλώστρα, προσφέροντάς της μια μοναδική εμπειρία.

Η Καρίνα Ρεκ έχει μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία, καθώς υπήρξε μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι. Η έμπνευσή της για να επισκεφθεί τα Ανώγεια προήλθε από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε στο Βερολίνο. Μόλις έφτασε στο χωριό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια, γνωστό ως «Αντάρτης της Ειρήνης», το οποίο βρίσκεται στο οροπέδιο της Νίδας.

Η Καρίνα εργάστηκε δύο χρόνια για την κατασκευή του μνημείου, χρησιμοποιώντας 5000 πέτρες από την περιοχή και συνεργαζόμενη με ντόπιους εργάτες. Το μνημείο είναι ορατό μόνο από εναέρια μέσα ή δορυφόρους, καθώς βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο.

Αυτή η αξιαγάπητη ψυχή, που τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, χόρεψε και πάλι, γράφοντας ιστορία σε ένα πανηγύρι γεμάτο ζωή και μουσική