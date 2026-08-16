Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για το Ντόρτμουντ, σηματοδοτώντας το τελικό στάδιο της μεταγραφής του στη γερμανική ομάδα. Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνηθεί με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η μετακίνηση αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη στην καριέρα του ποδοσφαιριστή και μία από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο στις 8:00 το πρωί, με την πτήση να αναχωρεί λίγο μετά τις 9:00. Η μικρή καθυστέρηση οφειλόταν στις διαπραγματεύσεις που εξελίχθηκαν σε ένα πραγματικό θρίλερ τις προηγούμενες ημέρες. Ο μεσοεπιθετικός του «Δικεφάλου του Βορρά» αναχώρησε από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από δύο άτομα του προσωπικού του περιβάλλοντος.

Ο προορισμός του ήταν το Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ μέσα στις επόμενες ώρες. Η μεταγραφή αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ και ανοίγει ένα νέο για τον νεαρό άσο στην Bundesliga.

Το deal με τον ΠΑΟΚ και το κόστος της μεταγραφής

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατάφερε να κερδίσει τη συγκατάθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια και να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους επίτευξης στόχων, αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό καθιστά τη συγκεκριμένη πώληση μία από τις πιο ακριβές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, η μεταγραφή του Κωνσταντέλια συγκαταλέγεται στις ακριβότερες που έχουν πραγματοποιηθεί για Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ομάδα του εξωτερικού. Η γερμανική ομάδα έβαλε «βαθιά το χέρι στην τσέπη» για να αποκτήσει τον 23χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό.

Το ασφυκτικό πρέσινγκ των Βεστφαλών

Η Ντόρτμουντ άσκησε ασφυκτική πίεση τις τελευταίες ημέρες, συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο, προκειμένου να αποκτήσει τον Κωνσταντέλια. Το ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας για τον αστέρα του ΠΑΟΚ είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, αλλά οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά από ένα συγκεκριμένο γεγονός.

Μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με την Κολωνία για την απόκτηση του Σαΐντ Ελ Μάλα, η Ντόρτμουντ έστρεψε όλο το βάρος της στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Οι Βεστφαλοί κινήθηκαν αποφασιστικά, αρχικά για να πείσουν τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια για να καταλήξουν σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, πείθοντάς τον με συνοπτικές διαδικασίες να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Οι όροι του συμβολαίου και τα κίνητρα

Η πρόταση της Μπορούσια Ντόρτμουντ προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια προβλέπει την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου. Οι καθαρές ετήσιες αποδοχές του διεθνή μεσοεπιθετικού θα ανέρχονται σε περίπου 3 με 3,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθενται και επιπλέον μπόνους.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ παρουσίασαν στον Κωνσταντέλια αναλυτικά το αγωνιστικό τους πλάνο και τον ρόλο που του προορίζουν στην ομάδα, καταφέρνοντας έτσι να αποσπάσουν το «ναι» του. Ισχυρά κίνητρα για τον Έλληνα άσο αποτέλεσαν η συμμετοχή στην Bundesliga, η προοπτική αγωνιστικής παρουσίας στη League Phase του Champions League, καθώς και η ευκαιρία να παίξει σε ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα της Ευρώπης.

Ο ρόλος του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να αποδεχθεί την πρόταση της Ντόρτμουντ μέτρησαν και όσα άκουσε από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας ποδοσφαιριστής που μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στη Ντόρτμουντ και είχε την ευκαιρία να μεταφέρει στον Κωνσταντέλια τις καλύτερες εντυπώσεις του από τις πρώτες εβδομάδες του στη Βεστφαλία.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στη γερμανική ομάδα, γεγονός που ενδεχομένως να διευκολύνει την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον και στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Bundesliga.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta