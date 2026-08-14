Αμερικανός έκανε πρόταση γάμου στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο παρά την απαγόρευση πρόσβασης

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε ο Τζόνι Ντιζούλιους, ένας Αμερικανός πρώην αθλητής της πάλης, ο οποίος αποφάσισε να προτείνει γάμο στη σύντροφό του στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, παρά την ισχύουσα απαγόρευση πρόσβασης στην περιοχή.

Ο Τζόνι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην ομάδα πάλης του Πανεπιστημίου του Οχάιο και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το BASE jumping, φαίνεται να γνώριζε ότι η παρουσία του στην παραλία ήταν παράνομη. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, παραδέχεται ότι η ενέργειά του ήταν παράνομη.

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Η σύντροφός του έφτασε στην παραλία με βάρκα, ενώ ο ίδιος επέλεξε μια πιο εντυπωσιακή προσέγγιση, πετώντας πάνω από το Ναυάγιο με αλεξίπτωτο πλαγιάς και προσγειώθηκε τελικά στην παραλία. Στιγμιότυπα από την πρόταση γάμου και την παρουσία τους στο σημείο έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Αμερικανός είχε προγραμματίσει αυτή την πρόταση γάμου εδώ και καιρό, δηλώνοντας σε ανάρτησή του: «Ήθελα να το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους το πραγματοποίησα».

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Ωστόσο, η επιλογή του προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, καθώς πολλοί χρήστες του υπενθύμισαν ότι η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύεται. Η απαγόρευση αυτή παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και για την ασφάλεια των επισκεπτών.