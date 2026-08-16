ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση που νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα σε ακινησία

Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται στη Δυτική Ελλάδα. Η επιβολή του προστίμου ήρθε μετά από ελέγχους που αποκάλυψαν ότι η εταιρεία νοίκιαζε 132 οχήματα, τα οποία είχε δηλώσει ψευδώς σε κατάσταση ακινησίας.

Η αποκάλυψη αυτής της παράνομης πρακτικής ξεκίνησε από έναν τυχαίο έλεγχο σε ένα μισθωμένο όχημα, οδηγώντας τους ελεγκτές σε μια βαθύτερη διερεύνηση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η αποκάλυψη της απάτης

Ένας έλεγχος της ΑΑΔΕ σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αποτέλεσε την αφορμή για να αποκαλυφθεί η απάτη που είχε στήσει η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τις ειδικές ψηφιακές ελεγκτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων, διαπίστωσαν την παράβαση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το εν λόγω όχημα, παρότι είχε δηλωθεί επίσημα σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό το εύρημα πυροδότησε την περαιτέρω έρευνα των αρχών.

Πώς εντοπίστηκαν τα οχήματα

Το αρχικό εύρημα οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα στα αρχεία της επιχείρησης. Μέσω αυτής της διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα της εν λόγω επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν ενεργά στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Η πρακτική αυτή επέτρεπε στην επιχείρηση να εκμεταλλεύεται τα οχήματα κανονικά, αποφεύγοντας τις προβλεπόμενες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η κυκλοφορία τους.

Το ύψος του προστίμου και η νομοθεσία

Για την κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ακινησία, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και άλλες προβλεπόμενες επιβαρύνσεις. Με βάση αυτή τη διάταξη, για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί ακριβώς στα 10.000 ευρώ ανά όχημα που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί παράνομα, ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία.

Διεύρυνση των ελέγχων

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, συνεχίζεται και διευρύνεται, τόσο στη συγκεκριμένη επιχείρηση στη Δυτική Ελλάδα, όσο και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παρόμοιων παραβάσεων και σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η χρήση των ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών επιτρέπει στους ελεγκτές να εντοπίζουν αποτελεσματικότερα τέτοιου είδους παραβάσεις, ενισχύοντας την προσπάθεια για πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα των ενοικιάσεων οχημάτων.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos