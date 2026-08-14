Εντυπωσιακή εμφάνιση του Καρέτσα: Λατίνος σπίκερ τραγουδάει στα ελληνικά «Σήκωσέ το, το γ@@@νο…»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στην πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο 18χρονος διεθνής είχε μια εξαιρετική παρουσία στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άρσεναλ, όπου σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ.

Σημαντική αίσθηση προκάλεσε και η μετάδοση του γκολ από έναν Λατίνο δημοσιογράφο, ο οποίος θυμήθηκε το διάσημο σύνθημα που είχε ακουστεί στα γήπεδα κατά τη διάρκεια του Euro 2004, όταν η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πορτογαλία.

Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, το τραγούδησε σε ... άπταιστα ελληνικά, λέγοντας: «Σήκωσέ το, το γ@@@νο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω».