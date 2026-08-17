Κωνσταντίνος Αργυρός: Πιτσιρικάς ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο στο «Αθήνα μου» – Δείτε βίντεο

Μια αξέχαστη στιγμή έζησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του στην Κρήτη, όταν ένας μικρός θαυμαστής, ο Νικόλας, ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο, συνοδευόμενος από την επιτυχία του «Αθήνα μου».

Ο τραγουδιστής, σταματώντας την ερμηνεία του, ενθάρρυνε τον μικρό, χειροκροτώντας μαζί με το κοινό. Ο Νικόλας εντυπωσίασε όλους με την χορευτική του ικανότητα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, όπου συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια.

View this post on Instagram A post shared by Thekla Badouva Wedding Make Up Artist in Crete (@theklabadouva_mua)

Η σημασία του τραγουδιού για τον Νικόλα

Σύμφωνα με την ανάρτηση της γυναίκας που ανέβασε το βίντεο, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Νικόλα, καθώς το χόρευε από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα κομμάτια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο.

Η γυναίκα ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια μέρα ο μικρός θα είχε την ευκαιρία να χορέψει το «Αθήνα μου» μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδά και να τον χειροκροτεί.