Βέλγιο: Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας – Κατέστρεψε 30.000 στρέμματα και κινείται προς τη Γερμανία

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν την τεράστια δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο ορεινό φυσικό πάρκο Φαν (Fagnes) στο δυτικό Βέλγιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Τεράστια καταστροφή και μεταβλητές καιρικές συνθήκες

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, η πύρινη λαίλαπα έχει κάνει στάχτη περισσότερα από 30.000 στρέμματα:

Μεταβολή ανέμων : Οι συνθήκες στο μέτωπο παραμένουν ιδιαίτερα πολύπλοκες, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλαπλές φορές, παρά τη μείωση της έντασής τους.

: Οι συνθήκες στο μέτωπο παραμένουν ιδιαίτερα πολύπλοκες, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλαπλές φορές, παρά τη μείωση της έντασής τους. Κατεύθυνση μετώπου : Το κύριο μέτωπο της φωτιάς κινείται αυτή τη στιγμή προς τα σύνορα με τη Γερμανία.

: Το κύριο μέτωπο της φωτιάς κινείται αυτή τη στιγμή προς τα σύνορα με τη Γερμανία. Καιρικές προσδοκίες: Οι δυνάμεις κατάσβεσης ευελπιστούν ότι η αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας θα συνδράμουν στον ανασχετισμό της προέλασης των μετώπων.

Διεθνής κινητοποίηση και συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης καταστροφής επιχειρεί μια γιγαντιαία πολυεθνική δύναμη:

Επίγειες δυνάμεις: Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες από ολόκληρο το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, με τη συνδρομή τμημάτων του στρατού αλλά και τοπικών αγροτών.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες από ολόκληρο το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, με τη συνδρομή τμημάτων του στρατού αλλά και τοπικών αγροτών. Ευρωπαϊκή βοήθεια (Ε.Ε.): Από το Σάββατο έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη προερχόμενα από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία.