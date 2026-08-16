Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα: Ενεργοποιήθηκε το 112 και διακόπηκε η κυκλοφορία

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε εργοστάσιο στη Λάρισα, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης 112. Οι αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακόπτοντας την κίνηση των οχημάτων σε κεντρικά σημεία.

Το εργοστάσιο και η τοποθεσία της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Καράτζης Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών και ειδών συσκευασίας. Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας, ενώ άλλες πηγές το χαρακτηρίζουν ως εργοστάσιο πλαστικών. Η θέση του εργοστασίου εντοπίζεται στην περιοχή του Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, καθώς και στην περιοχή της λεωφόρου Καραμανλή, στη θέση Μεγάλη Βάδα. Η φύση των υλικών που καίγονται συνέβαλε στην παραγωγή μεγάλου όγκου καπνού.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν 13 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχεται συνδρομή και από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ο περιορισμός των φλογών και η αποτροπή της περαιτέρω επέκτασης της πυρκαγιάς. Η εικόνα από την περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι φλόγες και οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Πυκνοί καπνοί και μήνυμα από το 112

Εξαιτίας των υλικών που καίγονται, ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού έχει σχηματιστεί πάνω από την περιοχή, ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Η κατεύθυνση των καπνών προς κατοικημένες περιοχές προκάλεσε την ενεργοποίηση του 112. Το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 9 το βράδυ, συγκεκριμένα στις 21:05.

Το μήνυμα αφορούσε την πυρκαγιά στη βιομηχανική εγκατάσταση στο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ενημέρωνε τους κατοίκους ότι οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους. Καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συνθήκες

Λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, η Αστυνομία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα στο σημείο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Αυτό αφορά το 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την κατάσταση, καθώς μεταφέρουν τον καπνό προς άλλες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι στις περιοχές προς τις οποίες κινείται το νέφος καλούνται να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η έντονη ανησυχία στην περιοχή οφείλεται και στη βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο.

Πηγη: onlarissa.gr