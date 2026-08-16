Κρήτη: Μετέφεραν γιαγιά με την... ξαπλώστρα στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου

Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο στιγμιότυπο σημειώθηκε στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.

Βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό δείχνει νέους του χωριού να σηκώνουν στα χέρια μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα μαζί με την ξαπλώστρα της, μεταφέροντάς την ακριβώς μπροστά στην εξέδρα των μουσικών.

Το γλέντι και οι αντιδράσεις στα social media

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται στο βίντεο να χτυπά παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής και να απολαμβάνει τη στιγμή.

Αντιδράσεις: Αν και ορισμένοι χρήστες σχολίασαν αρνητικά το περιστατικό, άλλοι διευκρίνισαν ότι η ίδια η γιαγιά ζήτησε να μεταφερθεί εκεί, καθώς δεν ήθελε να χάσει το γλέντι του χωριού ούτε να μείνει μόνη στο σπίτι.

Η ανάρτηση του Πέτρου Μαρούλη: Ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης, Πέτρος Μαρούλης, ανέβασε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν….!!».