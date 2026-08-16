Ασφάλεια τροφίμων: Γιατί η μυρωδιά δεν είναι αρκετή – Ο πλήρης οδηγός προστασίας

Συχνά, πολλοί από εμάς πλησιάζουμε ένα τρόφιμο στο ψυγείο και το μυρίζουμε προτού αποφασίσουμε αν είναι ασφαλές να το καταναλώσουμε. Ωστόσο, η όσφρηση, αν και αποτελεί ένα φυσικό ένστικτο επιβίωσης, δεν είναι πάντα αξιόπιστος δείκτης.

Πολλά παθογόνα βακτήρια δεν παράγουν οσμές και δεν αλλοιώνουν το χρώμα ή την υφή του φαγητού. Για να μην θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας, δείτε πότε πρέπει να ανησυχήσετε, τι να ελέγχετε και ποιες συνήθειες εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια στην κουζίνα.

Πόσος χρόνος έχει περάσει εκτός ψυγείου;

Η παραμονή των τροφίμων σε θερμοκρασία δωματίου κρύβει σοβαρούς κινδύνους, καθώς τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτατα χωρίς να είναι ορατά:

Γενικός κανόνας : Εάν ένα τρόφιμο έχει μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερες από 2 ώρες, θεωρείται μη ασφαλές.

: Εάν ένα τρόφιμο έχει μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερες από 2 ώρες, θεωρείται μη ασφαλές. Καλοκαιρινοί μήνες: Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, το όριο αυτό περιορίζεται σε μόλις 1 ώρα.

Τι ισχύει για τα ωμά κρέατα

Η σωστή αποθήκευση και η άμεση κατανάλωση είναι καθοριστικής σημασίας για τα ωμά προϊόντα:

Κοτόπουλο και κιμάς : Τοποθετούνται αμέσως στο ψυγείο και πρέπει να καταναλώνονται εντός 1-2 ημερών.

: Τοποθετούνται αμέσως στο ψυγείο και πρέπει να καταναλώνονται εντός 1-2 ημερών. Μοσχάρι και χοιρινό : Αντέχουν από 3 έως 5 ημέρες, εφόσον συντηρούνται στη σωστή θερμοκρασία.

: Αντέχουν από 3 έως 5 ημέρες, εφόσον συντηρούνται στη σωστή θερμοκρασία. Προσοχή: Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο χρώμα ή την απουσία μυρωδιάς ως μοναδική ένδειξη φρεσκάδας.

Αυγά, γαλακτοκομικά και κονσέρβες

Τα αυγά χρειάζονται ψύξη : Αποθηκεύστε τα στο εσωτερικό του ψυγείου και όχι στις θήκες της πόρτας. Η διάρκεια ζωής τους φτάνει έως και τις 5 εβδομάδες. Αν κατά το σπάσιμο ο κρόκος διαλύεται εύκολα ή το ασπράδι είναι ιδιαίτερα νερουλό, αποφύγετε την κατανάλωσή τους.

: Αποθηκεύστε τα στο εσωτερικό του ψυγείου και όχι στις θήκες της πόρτας. Η διάρκεια ζωής τους φτάνει έως και τις 5 εβδομάδες. Αν κατά το σπάσιμο ο κρόκος διαλύεται εύκολα ή το ασπράδι είναι ιδιαίτερα νερουλό, αποφύγετε την κατανάλωσή τους. Γαλακτοκομικά προϊόντα : Ελέγχετε πάντα για παρουσία υγρασίας, αλλοίωση στην υφή ή ίχνη μούχλας. Το ανοιγμένο γάλα πρέπει να καταναλώνεται εντός 7 ημερών.

: Ελέγχετε πάντα για παρουσία υγρασίας, αλλοίωση στην υφή ή ίχνη μούχλας. Το ανοιγμένο γάλα πρέπει να καταναλώνεται εντός 7 ημερών. Συσκευασίες και κονσέρβες: Αν παρατηρήσετε φούσκωμα, χτύπημα ή διαρροή στη συσκευασία, μην την ανοίξετε. Οι κονσέρβες διατηρούνται από 1,5 έως 5 χρόνια, εφόσον φυλάσσονται σε δροσερό, σκιερό και ξηρό μέρος.

Σωστή ψύξη, κατάψυξη και καθημερινές συνήθειες

Ψυγείο : Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα της πόρτας και μην υπερφορτώνετε τα ράφια, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

: Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα της πόρτας και μην υπερφορτώνετε τα ράφια, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Απόψυξη : Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να ξεπαγώνουν αποκλειστικά στο ψυγείο ή στον φούρνο μικροκυμάτων, και ποτέ πάνω στον πάγκο της κουζίνας.

: Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να ξεπαγώνουν αποκλειστικά στο ψυγείο ή στον φούρνο μικροκυμάτων, και ποτέ πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Υγιεινή : Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν και μετά την προετοιμασία των γευμάτων. Χρησιμοποιείτε διαφορετικές επιφάνειες κοπής για τα ωμά και τα μαγειρεμένα υλικά.

: Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν και μετά την προετοιμασία των γευμάτων. Χρησιμοποιείτε διαφορετικές επιφάνειες κοπής για τα ωμά και τα μαγειρεμένα υλικά. Θερμά φαγητά: Αφήνετε πάντα το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο.

Οπτικό checklist ασφαλείας

Πριν καταναλώσετε ένα τρόφιμο, θέστε στον εαυτό σας τις εξής ερωτήσεις:

Έχει το τρόφιμο περίεργη, θολή ή νερουλή υφή;

Αισθάνεστε διαφορετική αίσθηση στην αφή (π.χ. γλοιώδη επιφάνεια);

Υπάρχει παρουσία μούχλας, ακόμα και σε πολύ μικρή έκταση;

Έχει περάσει η ημερομηνία λήξης ή δεν θυμάστε πότε το αγοράσατε;

Αν έστω και μία απάντηση είναι «ναι», μην το ρισκάρετε. Η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία και ό,τι σας προβληματίζει πρέπει να απορρίπτεται.