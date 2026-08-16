Σε πλήρη ισχύ παραμένει για σήμερα, Κυριακή (16/8), η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν απόλυτα με τα μέτρα, καθώς παραβάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Το ωράριο του μέτρου και ο «κόκκινος συναγερμός»

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 08:00 το πρωί της Κυριακής και θα διαρκέσει έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code). Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) προβλέπεται για:

Περιφέρεια Αττικής (και Κύθηρα)

Βοιωτία και Εύβοια (μαζί με τη Σκύρο)

Κυκλάδες

Περιφέρεια Κρήτης

Σε ποιες περιοχές της Χαλκιδικής ισχύει η απαγόρευση

Το μέτρο καλύπτει κρίσιμους δασικούς όγκους σε τέσσερις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας:

Στον Δήμο Κασσάνδρας : Αφορά τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την «Κορυφογραμμή» (από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή), καθώς και τις τοποθεσίες «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» στην Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου.

: Αφορά τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την «Κορυφογραμμή» (από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή), καθώς και τις τοποθεσίες «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» στην Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου. Στον Δήμο Σιθωνίας : Εφαρμόζεται στη χερσόνησο της Σιθωνίας, με έμφαση στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Συκιά.

: Εφαρμόζεται στη χερσόνησο της Σιθωνίας, με έμφαση στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Συκιά. Στον Δήμο Αριστοτέλη : Η απαγόρευση ισχύει από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

: Η απαγόρευση ισχύει από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου. Στον Δήμο Πολυγύρου: Κλείνει ο ορεινός όγκος του Χολομώντα, οι εκτάσεις αναδασώσεων στα Βράσταμα και η περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Συνεχείς έλεγχοι και πρόστιμο 300 ευρώ

Για την πιστή τήρηση της απόφασης, έχει τεθεί σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από τις Αρχές:

Μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. : Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων για να αποτρέψουν την πρόσβαση.

: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων για να αποτρέψουν την πρόσβαση. Άμεση απομάκρυνση : Όποιος εντοπιστεί εντός των συγκεκριμένων απαγορευμένων ζωνών θα απομακρύνεται άμεσα.

: Όποιος εντοπιστεί εντός των συγκεκριμένων απαγορευμένων ζωνών θα απομακρύνεται άμεσα. Εξαιρέσεις : Το μέτρο δεν ισχύει μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν οργανωμένα στις δράσεις πυροπροστασίας.

: Το μέτρο δεν ισχύει μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν οργανωμένα στις δράσεις πυροπροστασίας. Το πρόστιμο: Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες.