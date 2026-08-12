«Είναι φανταστική επίδοση. Δεν το έχω δει ακόμα το άλμα, αλλά πιστεύω το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικό τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-8.50μ.

Ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί…Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνεις. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40μ. Σήμερα ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο.

Άφησα την 5η προσπάθεια για να ξεκουραστώ αν χρειαστεί να μπω στην 6η, αλλά τελικά δεν με πέρασαν.

Ο Πομάσκι μου είπε “είσαι μεγάλος”.

Μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μα@@κια. Παιδιά το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να τους το πω, σόρρι».

Η τέταρτη διαδοχική διάκριση του Έλληνα πρωταθλητή

Σήμερα, ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ.

Αξιοσημείωτη στιγμή μετά τον αγώνα

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Τεντόγλου μοιράστηκε μια χαρακτηριστική στιγμή μπροστά στις κάμερες. Καθώς αναφερόταν στον τελικό και την απόδοσή του, συνειδητοποίησε ότι είχε αφήσει το χρυσό μετάλλιο κάπου.