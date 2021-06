Χαμός σε εστιατόριο. Πελάτης άφησε φιλοδώρημα 16.000 δολαρίων σε όλους τους υπαλλήλους

Ενας μικρός χαμός έγινε σε εστιατόριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πελάτης άφησε πλούσιο φιλοδώρημα που μοιράστηκε σε όλους τους υπαλλήλους, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού στους εργαζόμενους

Ας πάρουμε δούμε όμως την ιστορία από την αρχή, όπως την καταγράφει το gazzetta, προκειμένου να δούμε πως έχουν τα πράγματα…

Στις 12 Ιουνίου, ένας πελάτης του «The Stumbling Inn», ο οποίος έκανε λογαριασμό 37,9 δολαρίων (είχε παραγγείλει δύο χάμπουγκερ, πατάτες τηγανητές και Κόκα Κόλα), αποφάσισε να αφήσει στον σερβιτόρο ως φιλοδώρημα, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 16.000 δολαρίων.

Ως εδώ όλα καλά, με τους πρωταγωνιστές της συγκεκριμένου περιστατικού να αποθεώνονται στα social media.

Λίγο αργότερα όμως έγινε γνωστό, οτι το ποσό αυτό μοιράστηκε μεταξύ όλων των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να δεχθεί πολλές αρνητικές κριτικές σε διάφορες πλατφόρμες για την εξέλιξη αυτή.

Η κριτική είχε να κάνει με το γεγονός ότι το μπουρμπουάρ αυτό έπρεπε να το πάρει ο σερβιτόρος που εξυπηρέτησε τον γαλαντόμο πελάτη και όχι να το μοιραστούν όλοι οι εργαζόμενοι.

Η δημοσιογράφος Amaka Ubaka του 7News μίλησε με έναν υπάλληλο της επιχείρησης που της εξήγησε τι πραγματικά είχε συμβεί.

Η απόφαση να μοιραστεί το φιλοδώρημα δεν ήταν ενός ατόμου, αλλά συνολική και πήγε σε όλους όσους δουλεύουν εκεί σε όλες τις βάρδιες, με εξαίρεση φυσικά τον ιδιοκτήτη.

WOW! A customer at The Stumble Inn, a restaurant in Londonderry, NH, left a $16,000 tip on a $37.93 tab earlier this month.



The owner, Mike Zarella, says he plans to split the tip between all 12 staffers that worked that day= $1333 a piece! @Stumbleinnnh #7news pic.twitter.com/UWHE7thh0P