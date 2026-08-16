Σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ισχυρά μελτέμια, που σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, καθώς και από μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, με την Πολιτική Προστασία να έχει κηρύξει σε Red Code τέσσερις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 είναι:

- Αττική - Στερεά Ελλάδα: Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου - Νότιο Αιγαίο: Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων - Κρήτη

Η συνδυασμένη επίδραση των ισχυρών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρότητας της βλάστησης καθιστά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς ιδιαίτερα αυξημένο.

Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η ένταση των ανέμων αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, γεγονός που θα περιορίσει τον κίνδυνο σε σχέση με τις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες. Παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, οι αρμόδιες αρχές προτείνουν αυξημένη προσοχή, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καιρός και θερμοκρασίες ανά περιοχή

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια, με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, και μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν ως εξής:

- Δυτική Μακεδονία: 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου - Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 17 έως 32 - Θεσσαλία: 18 έως 33 - Ήπειρος: 18 έως 31 - Στερεά και Πελοπόννησος: 17 έως 33 - Νησιά Ιονίου: 21 έως 31 - Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: 21 έως 31 - Κυκλάδες: 20 έως 28 - Δωδεκάνησα: 22 έως 30 - Κρήτη: 18 έως 29 βαθμούς

Στην Αττική, η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ στα νότια και ανατολικά.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται θερμοκρασίες από 23 έως 29 βαθμούς, με ανέμους που θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, και πρόσκαιρα νότιους 2 έως 4 μποφόρ το μεσημέρι και απόγευμα.

Πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, φτάνοντας στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 32 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς Κελσίου.