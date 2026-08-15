SEAJETS: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Δεκαπενταύγουστου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σε έκτακτες τροποποιήσεις των δρομολογίων της προχώρησε η ακτοπλοϊκή εταιρεία SEAJETS για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τις αναχωρήσεις από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου και κρίθηκαν αναγκαίες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στα πελάγη. Η εταιρεία αναπροσαρμόζει τον ακτοπλοϊκό της σχεδιασμό για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτα δρομολόγια και τροποποιώντας ορισμένες αναχωρήσεις.

Η αναγκαιότητα των τροποποιήσεων

Προβλήματα καταγράφονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στα πελάγη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κυρίως τις Κυκλάδες, καθιστώντας απαραίτητες τις έκτακτες παρεμβάσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Η SEAJETS, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, προέβη σε αναπροσαρμογή του ακτοπλοϊκού της σχεδιασμού για την εν λόγω ημερομηνία.

Στόχος των τροποποιήσεων είναι η διευκόλυνση και η ασφαλής μετακίνηση του επιβατικού κοινού. Για αυτόν τον λόγο, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα δρομολόγια, ενώ παράλληλα ορισμένες από τις αρχικά προγραμματισμένες αναχωρήσεις έχουν τροποποιηθεί. Η εταιρεία ενημερώνει τους επιβάτες για τις αλλαγές που επήλθαν, προκειμένου να προσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Οι αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά

Ειδικότερα, για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, οι αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής, με την SEAJETS να προσαρμόζει τα πλάνα της λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στις 11:30, το πλοίο WORLDCHAMPION JET θα αναχωρήσει με προορισμό την Πάρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο. Αργότερα, στις 14:00, το CHAMPION JET 2 θα εκτελέσει το δρομολόγιο για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Στις 15:00, το EUROCHAMPION JET θα αποπλεύσει με προορισμό τη Σύρο, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο και τη Σαντορίνη. Την ίδια ώρα, στις 15:00, το πλοίο CHAMPION JET 1 θα εξυπηρετήσει τις γραμμές της Κύθνου, της Σερίφου, της Σίφνου, της Κιμώλου και της Μήλου.

Δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου

Παράλληλα με τις αλλαγές στον Πειραιά, προβλέπονται και αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Η SEAJETS έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή και αυτών των δρομολογίων, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους από το Λαύριο καλούνται να ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες και τους προορισμούς των πλοίων. Η εταιρεία τονίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.

Σημαντική ενημέρωση για τους επιβάτες

Λόγω των συνεχών αλλαγών και των έκτακτων συνθηκών, η SEAJETS ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες αλλαγές ή επιπλέον λεπτομέρειες απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, στο seajets.com.

Εναλλακτικά, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για να λάβουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες. Η έγκαιρη ενημέρωση κρίνεται κρίσιμη για την ομαλή διεξαγωγή των ταξιδιών τους εν μέσω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta