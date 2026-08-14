Ο Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι την Ελλάδα για τις διακοπές του. Μαζί με την οικογένειά του, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει στη χώρα μας. Η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την απόδρασή τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή προορισμό της οικογένειας.

Η ανάρτηση της Κάρι Τζόνσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Κάρι Τζόνσον μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές τους στο Instagram, αφήνοντας μόνο υπονοούμενα για το πού βρίσκεται η οικογένεια στην Ελλάδα. Η ανάρτησή της περιλάμβανε φωτογραφίες που απεικονίζουν την ατμόσφαιρα των διακοπών τους, προσφέροντας μια ματιά στις στιγμές που περνούν.

Στη λεζάντα της συγκεκριμένης ανάρτησης, η Κάρι Τζόνσον έγραψε χαρακτηριστικά: «Ελληνικό καλοκαίρι, μέρος 1ο. Κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα. Το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, εκτός από το σπίτι. Καρδιά γεμάτη». Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη χαλάρωση και την ευτυχία που βιώνει η οικογένεια Τζόνσον κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα ως αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός

Η επιλογή της Ελλάδας φαίνεται πως αποτελεί πλέον μια αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια για την οικογένεια Τζόνσον. Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας τη σταθερή του προτίμηση για τους ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Μπόρις Τζόνσον έχει επιλέξει την Κάρυστο στη νότια Εύβοια ως τον αγαπημένο του προορισμό. Αυτός ο συγκεκριμένος προορισμός φαίνεται να προτιμάται σταθερά από τον ίδιο και την οικογένειά του τα τελευταία καλοκαίρια, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για τις διακοπές τους.

Στιγμές ξεγνοιασιάς και ελληνική φιλοξενία

Από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Κάρι Τζόνσον, φαίνεται πως η οικογένεια απολαμβάνει το καλοκαίρι με μπάνια στη θάλασσα και στιγμές ξεγνοιασιάς. Αυτές οι στιγμές είναι μακριά από τις υποχρεώσεις και την πολιτική επικαιρότητα, προσφέροντας μια ανάπαυλα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος έχει δεθεί ιδιαίτερα με την Ελλάδα, φαίνεται να βρίσκει στη χώρα μας την ιδανική απόδραση. Εκεί μπορεί να χαλαρώσει μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, απολαμβάνοντας την ηρεμία.

Η Ελλάδα αποτελεί για τον Μπόρις Τζόνσον έναν προορισμό-καταφύγιο, όπου μπορεί να απολαύσει την ελληνική φιλοξενία, την κουζίνα και το φυσικό κάλλος. Αυτό συμβαίνει μακριά από τα βλέμματα των ΜΜΕ και την πολιτική πίεση, προσφέροντας του την ιδιωτικότητα που αναζητά.

Η αγάπη για την ελληνική κουλτούρα και γαστρονομία

Σε προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα, ο Βρετανός πολιτικός έχει φωτογραφηθεί να γευματίζει σε τοπικές ταβέρνες της περιοχής. Έχει επίσης κάνει βόλτες στην παραλία και έχει συνομιλήσει με ντόπιους κατοίκους, επιδεικνύοντας ένα γνήσιο ενδιαφέρον.

Αυτές οι ενέργειες επιδεικνύουν την ιδιαίτερη αγάπη του για την ελληνική κουλτούρα και τον τρόπο ζωής. Η Κάρι Τζόνσον έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τυρόπιτα, ένα παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα που φαίνεται να έχει κερδίσει την οικογένεια.

Η τυρόπιτα φαίνεται να έχει την τιμητική της στις οικογενειακές διακοπές, μαζί με τις βουτιές στη θάλασσα και τις παγωμένες μπύρες. Η αναφορά στην τυρόπιτα υπογραμμίζει την αγάπη της οικογένειας Τζόνσον για την ελληνική γαστρονομία και τις αυθεντικές γεύσεις της χώρας.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast