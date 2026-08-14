Σοβαρό τροχαίο στον Έβρο με έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου 2026, στην περιοχή του Έβρου. Συνολικά έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία.

Το ατύχημα έλαβε χώρα στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, σε ένα τμήμα του δρόμου που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Λυκόφη και Λύρα. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, χαρακτηριζόμενη ως μετωπική ή πλαγιομετωπική, γεγονός που οδήγησε στους πολλαπλούς τραυματισμούς των επιβαινόντων.

Το χρονικό του συμβάντος

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 19:20. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου.

Το σημείο της σύγκρουσης εντοπίζεται μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα, μια περιοχή στον Έβρο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε τον τραυματισμό όλων των επιβαινόντων στα δύο οχήματα.

Οι επιβαίνοντες στα οχήματα

Στο ένα από τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα επέβαινε μόνο η Ελληνίδα οδηγός του. Το όχημα αυτό ενεπλάκη στη σύγκρουση με το δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν μια πενταμελής οικογένεια.

Η πενταμελής οικογένεια αποτελούνταν από τους γονείς και τα παιδιά τους. Το συγκεκριμένο όχημα έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο οδηγός του ήταν επίσης Έλληνας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από τη σφοδρή σύγκρουση, συνολικά έξι άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και ανήλικα παιδιά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συμβάν.

Τρία από τα έξι άτομα φέρεται να έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα. Πρόκειται για τους δύο οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων, καθώς και για ένα ανήλικο παιδί. Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες φέρεται να έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα.

Διακομιδή και έρευνα για τα αίτια

Άμεσα μετά το ατύχημα, όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και ξεκίνησε η διαδικασία νοσηλείας τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Οι αρχές έχουν αναλάβει την εξέταση του συμβάντος για να διαπιστωθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στο τροχαίο.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit