Πολλές περιοχές της χώρας σε κατάσταση «Red Code» για πυρκαγιές τον δεκαπενταύγουστο

Πολλές περιοχές της χώρας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο κίνδυνος πυρκαγιών στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός, ανήκοντας στην κατηγορία κινδύνου 4. Αυτό σημαίνει αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Τι σημαίνει «red code»

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση όλων των αρμόδιων δυνάμεων. Περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των αντίστοιχων υλικών και μέσων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Σκοπός είναι η άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο τη μετρίαση των επιπτώσεων από τυχόν καταστροφή.

Οι περιοχές σε πολύ υψηλό κίνδυνο

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 4) για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 αφορά ένα ευρύ φάσμα περιοχών της χώρας. Συγκεκριμένα, σε κατάσταση «Red Code» τίθενται η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και η Βοιωτία.

Επίσης, η Εύβοια και η Σκύρος, η Αργολίδα και η Κορινθία βρίσκονται στην ίδια κατηγορία κινδύνου. Στη βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική με το Άγιον Όρος, η Καβάλα, η Ροδόπη και ο Έβρος είναι μεταξύ των περιοχών που απαιτούν αυξημένη προσοχή. Τέλος, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη έχουν επίσης χαρακτηριστεί με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Κινητοποίηση τοπικών και περιφερειακών οργάνων

Στο πλαίσιο αυτής της αυξημένης ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των προαναφερθέντων περιοχών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα.

Σκοπός των συνεδριάσεων αυτών είναι η εξέταση θεμάτων που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, για την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς και τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Επίσης, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται ρητά η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, παρακαλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos