Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια: Κανονικά από Πειραιά, απαγορευτικό από Λαύριο

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές τα 8 και 9 μποφόρ, έχουν προκαλέσει ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις είναι σε ισχύ, με την κατάσταση να παραμένει σε συνεχή μεταβολή.

Οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, το πρωί ακυρώθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

Απαγορευτικό από Ραφήνα και Λαύριο

Η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου ισχύει έως τις 16:00. Παράλληλα, από το λιμάνι του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων, επίσης έως τις 16:00.

Σύμφωνα με το ΛΣ και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι αποφάσεις σχετικά με την εκτέλεση, τροποποίηση ή ακύρωση δρομολογίων θα λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο, που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση είναι αυξημένη στις κύριες οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι υπομονετικοί, καθώς οι καθυστερήσεις υπολογίζονται περίπου στα δέκα λεπτά από το πρωί. Ομοίως, στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς σχηματισμό ουρών. Η κίνηση στον Προμαχώνα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν έχει ενισχύσει τις οδικές μετακινήσεις από και προς τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια.

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Παράλληλα, η κίνηση στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία είναι αυξημένη, αλλά παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την ημέρα, με τα λεωφορεία να αναχωρούν συνεχώς για δημοφιλείς προορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά το κύριο κύμα εξόδου. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο των μετακινήσεων του Αυγούστου.