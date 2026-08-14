Στην Ελλάδα για τις ιδιωτικές τους διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους, φέρεται να επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για τις ιδιωτικές καλοκαιρινές της διακοπές. Η επιλογή αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών τους στη Μαγιόρκα. Αν και ο βασιλικός οίκος δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες για τις ιδιωτικές τους μετακινήσεις, ισπανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται στοιχεία αεροναυτιλίας που ενισχύουν αυτό το σενάριο.

Τα ίχνη των πτήσεων και η άφιξη στην ελλάδα

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, όπως το Lecturas και το Falcon Despega, δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας κατέγραψαν μια επίσημη πτήση στις 13 Αυγούστου. Το αεροσκάφος, ένα Dassault Falcon 900 που χρησιμοποιείται για κρατικές μετακινήσεις, αναχώρησε από τις Βαλεαρίδες Νήσους στις 12:10 μ.μ. και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ.

Ισπανικά δημοσιεύματα εκτιμούν ότι με αυτή τη συγκεκριμένη πτήση ενδέχεται να ταξίδεψαν η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία. Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος καταγράφηκε να αναχωρεί από την Ελλάδα με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου προσγειώθηκε στις 6:30 μ.μ.

Η ξεχωριστή άφιξη του βασιλιά φελίπε

Ο βασιλιάς Φελίπε είχε παρατείνει την παραμονή του στη Μαγιόρκα. Ο λόγος ήταν για να παρακολουθήσει την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, καθώς είναι γνωστό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την αστρονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισπανικά μέσα, ο μονάρχης ακολούθησε στη συνέχεια την οικογένειά του στον ιδιωτικό προορισμό των διακοπών της. Η δεύτερη διαδρομή του αεροπλάνου από την Ελλάδα προς τη Μαδρίτη τροφοδότησε εικασίες πως το αεροπλάνο επέστρεψε για να παραλάβει τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος από εκεί ίσως ταξίδεψε στην Ελλάδα.

Πρωτόκολλα ασφαλείας και ο διαχωρισμός των μετακινήσεων

Ο διαχωρισμός των μετακινήσεων των μελών της βασιλικής οικογένειας αποδίδεται όχι μόνο στα διαφορετικά προγράμματα που μπορεί να έχουν, αλλά και στα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθεί ο ισπανικός βασιλικός οίκος.

Παρότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο αρχηγός του κράτους και η διάδοχος του θρόνου. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος.

Η ελλάδα ως γνώριμος προορισμός για τη βασιλική οικογένεια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βασιλιάς Φελίπε και η οικογένειά του επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Η ισπανική βασιλική οικογένεια είχε περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στη χώρα μας τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Μάλιστα, πέρυσι, σύμφωνα με το περιοδικό Hola, διέμεναν στην έπαυλη των Ολλανδών royals, του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, στο Κρανίδι Αργολίδας. Πέρα από τον τουριστικό χαρακτήρα της επιλογής, υπάρχει και ισχυρός οικογενειακός δεσμός.

Η μητέρα του βασιλιά Φελίπε, βασίλισσα Σοφία, γεννήθηκε στην Αθήνα και προέρχεται από την ελληνική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Φελίπε διατηρεί στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα.

Οι επίσημες υποχρεώσεις πριν τις ιδιωτικές διακοπές

Πριν τις ιδιωτικές τους διακοπές, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας πέρασε μερικές ημέρες στη Μαγιόρκα. Εκεί, παρέθεσε την καθιερωμένη δεξίωση στο παλάτι Μαριβέντ, όπως συνηθίζεται κάθε καλοκαίρι.

Η τελευταία μεγάλη κοινή εμφάνισή της είχε γίνει στις 4 Αυγούστου στη δεξίωση του Marivent. Σε αυτή την εκδήλωση, ο Φελίπε και η Λετίθια εμφανίστηκαν μαζί με τη Λεονόρ, τη Σοφία και τη βασίλισσα Σοφία. Μετά τις δημόσιες εμφανίσεις και τις θεσμικές υποχρεώσεις, το ιδιωτικό μέρος των διακοπών αποτελεί παραδοσιακά μια περίοδο κατά την οποία η ισπανική βασιλική οικογένεια αποσύρεται από τη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr

Φωτογραφία: iefimerida.gr