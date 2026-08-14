Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, με μία εξ αυτών να στρέφεται κατά εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στη Σαουδική Αραβία. Η επίθεση στην Aramco, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση drone, έλαβε χώρα στην πόλη Νατζράν, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Οι Χούθι δήλωσαν ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί αντίποινα για προηγούμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μια δεύτερη επίθεση αναφέρθηκε επίσης, με στόχο το λιμάνι Αλ-Μάχα στην Υεμένη.

Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι Χούθι, η πρώτη από τις σημερινές επιθέσεις πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με τη χρήση ενός drone. Στόχος της επίθεσης ήταν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού «Aramco», ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται στην πόλη Νατζράν, μία στρατηγικής σημασίας περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι αυτή η ενέργεια συνιστά άμεση αντίδραση και αντίποινα για τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν σε εισβολές στον εναέριο χώρο της βορειοανατολικής Σαάδα. Μια πηγή των Χούθι, η οποία μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Saba, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης επιτέθηκαν στην Aramco στο Νατζράν με ένα drone. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε ως αντίδραση στην παραβίαση της κυριαρχίας της Υεμένης από εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας και στην εισβολή τους στον εναέριο χώρο της βορειοανατολικής Σαάδα».

Απουσία επίσημης επιβεβαίωσης

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για την επίθεση που ανακοίνωσαν οι Χούθι από τις σαουδαραβικές Αρχές. Οι αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

Ομοίως, ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco, ο οποίος διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις που φέρεται να δέχθηκαν την επίθεση, δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση. Αυτή η απουσία επιβεβαίωσης αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της έκτασης και των συνεπειών της επίθεσης.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν οποιουδήποτε είδους ζημιά συνεπεία της επίθεσης που ανακοίνωσαν οι Χούθι. Οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες ως προς τις υλικές ζημιές ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η δεύτερη επίθεση στο λιμάνι Αλ-Μάχα

Πέρα από την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Aramco, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν σήμερα και μία δεύτερη επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabiya», αυτή η δεύτερη ενέργεια είχε ως στόχο το λιμάνι του Αλ-Μάχα. Το λιμάνι αυτό βρίσκεται στην επαρχία Ταΐζ, στην νοτιοδυτική Υεμένη.

Πηγές της Υεμένης ανέφεραν ότι επρόκειτο για πυραυλική επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Στρατό της Υεμένης και την Ανσάρ Αλλάχ, ονομασία που χρησιμοποιούν οι Χούθι. Η επίθεση στράφηκε κατά του λιμανιού Αλ-Μάχα, το οποίο αποτελεί σημαντικό σημείο στην περιοχή.

Το αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabiya» έκανε λόγο για εκτεταμένες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από την επίθεση στο λιμάνι Αλ-Μάχα. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ζημιές σε υποδομές και ανθρώπινες απώλειες ως αποτέλεσμα αυτής της πυραυλικής ενέργειας. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των ζημιών και τον αριθμό των θυμάτων δεν έχουν διευκρινιστεί περαιτέρω.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos