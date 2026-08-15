Τέλος το απαγορευτικό απόπλου, ξεκίνησαν τα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο

Άρθηκε το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε από το πρωί της 15ης Αυγούστου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, επιτρέποντας στα πλοία να ξεκινήσουν τα δρομολόγιά τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εξασθένηση των ισχυρών ανέμων που επηρέαζαν τις θαλάσσιες μεταφορές στο Αιγαίο. Για την εξυπηρέτηση του αυξημένου επιβατικού κοινού, έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες αναχωρήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των ταξιδιωτών που επηρεάστηκαν από τις πρωινές καθυστερήσεις.

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ανήμερα Δεκαπενταύγουστου

Από νωρίς το πρωί της 15ης Αυγούστου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου αντιμετώπισαν προβλήματα και τροποποιήσεις. Οι ισχυροί άνεμοι, που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έφταναν κατά τόπους τα 8 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 9 στο Αιγαίο, οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών στις αναχωρήσεις των πλοίων. Οι μετεωρολόγοι είχαν χτυπήσει καμπανάκι για προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κάνοντας λόγο για μέγιστες ριπές σε Αιγαίο, Κρητικό και Σαρωνικό.

Συγκεκριμένα, στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ίσχυε απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τη 1 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια ισχύος του απαγορευτικού, από τη Ραφήνα πραγματοποιούνταν μόνο αναχωρήσεις προς το Μαρμάρι, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν ανασταθεί.

Η κατάσταση στον Πειραιά

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν καταγράφηκε γενικευμένη διακοπή των αναχωρήσεων, αλλά υπήρξαν τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Αυτό σήμαινε ότι οι ταξιδιώτες θα έπρεπε να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις ώρες αναχώρησης και την εκτέλεση του ταξιδιού τους.

Παρά τις γενικότερες δυσκολίες που επικρατούσαν στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω των θυελλωδών ανέμων, τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνταν κανονικά, χωρίς σημαντικές ανατροπές.

Άρση του απαγορευτικού και πρόσθετες αναχωρήσεις

Μετά τη 1 το μεσημέρι, ήρθη το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, επιτρέποντας την επανεκκίνηση των δρομολογίων. Η άρση του απαγορευτικού έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες ταξιδιώτες να μετακινηθούν προς τους προορισμούς τους, μετά την αναμονή των πρωινών ωρών.

Για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών του Δεκαπενταύγουστου, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχώρησαν σε πρόσθετες αναχωρήσεις. Συγκεκριμένα, από το λιμάνι της Ραφήνας προγραμματίστηκαν πέντε δρομολόγια, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν τρεις αναχωρήσεις. Αυτά τα δρομολόγια προστέθηκαν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού που είχε επηρεαστεί από τις πρωινές καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εξασθένηση των ανέμων και ενημέρωση επιβατών

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και των μετεωρολόγων, σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμενόταν μετά το μεσημέρι της 15ης Αυγούστου. Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών επέτρεψε την άρση του απαγορευτικού και την ομαλοποίηση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, φέρνοντας ανακούφιση στους ταξιδιώτες.

Παρόλα αυτά, η σύσταση προς τους επιβάτες παρέμεινε να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να ενημερώνονται για τυχόν περαιτέρω αλλαγές στις ώρες αναχώρησης και στην εκτέλεση του ταξιδιού τους, δεδομένων των προηγούμενων τροποποιήσεων και των συνθηκών που επικρατούσαν.

Με πληροφορίες από LiFO

Φωτογραφία: LiFO