Η Κασσάνδρα ακυρώνει τις εκδηλώσεις του δεκαπενταύγουστου λόγω πυρκαγιάς

Ο Δήμος Κασσάνδρας στη Χαλκιδική ανακοίνωσε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή.

Απόφαση για την ασφάλεια

Η δημοτική αρχή έλαβε τη συγκεκριμένη έκτακτη απόφαση με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής. Στην παρούσα συγκυρία, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Επιπλέον, η απόφαση στοχεύει στην απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων και των υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ματαίωση θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Τα θρησκευτικά πανηγύρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου ματαιώνονται. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου στην Κασσάνδρα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast