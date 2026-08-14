Μυστικά στην ελλάδα για διακοπές η ισπανική βασιλική οικογένεια: το δρομολόγιο του falcon που αποκάλυψε το ταξίδι

Η Ελλάδα αποτελεί και φέτος τον ιδιωτικό καλοκαιρινό προορισμό για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Τα ίχνη από κυβερνητικές πτήσεις έδωσαν στοιχεία για τη μετακίνηση της Βασίλισσας Λετίθια, της Πριγκίπισσας Λεονόρ και της Ινφάντα Σοφίας. Ο Βασιλιάς Φελίπε ακολούθησε ξεχωριστό δρομολόγιο για λόγους προγράμματος και ασφαλείας.

Η αποκάλυψη του ταξιδιού

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της 13ης Αυγούστου από την πλατφόρμα Falcon Despega, ένα επίσημο αεροσκάφος Dassault Falcon 900 της ισπανικής κυβέρνησης αναχώρησε από τις Βαλεαρίδες Νήσους. Η απογείωση έγινε στις 12:10 μ.μ. και η προσγείωση στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ., ή στις 14:27, όπως καταγράφηκε.

Το αεροσκάφος, με κωδικό T.18-1 (AME4557), εκτιμάται ότι μετέφερε τη Βασίλισσα Λετίθια, την Πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία. Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος αναχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου έφτασε στις 18:30.

Το δρομολόγιο του βασιλιά Φελίπε

Ο Βασιλιάς Φελίπε δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη οικογένεια. Είχε παραμείνει στη Μαγιόρκα για να ολοκληρώσει το θερινό πρόγραμμά του, καθώς και για να παρακολουθήσει την ηλιακή έκλειψη μαζί με τη μητέρα του, βασίλισσα Σοφία. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ταξίδεψε αργότερα στην Ελλάδα για να συναντήσει τη σύζυγο και τις δύο κόρες του.

Η επιλογή διαφορετικών πτήσεων για τον μονάρχη και τη διάδοχο του θρόνου συνάδει με τα μέτρα ασφαλείας που συνήθως εφαρμόζονται. Συνήθως επιδιώκεται να μην συμπίπτουν σε συγκεκριμένες μετακινήσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η θεσμική συνέχεια της Κορώνας εν όψει ενός πιθανού συμβάντος.

Η πάγια τακτική διακριτικότητας

Η Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας δεν ανακοινώνει ποτέ επίσημα τον προορισμό αυτών των ιδιωτικών διακοπών. Αυτή η πρακτική ακολουθείται κάθε καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της ημι-δημόσιας φάσης των διακοπών στην Πάλμα της Μαγιόρκα, με επίκεντρο το Παλάτι του Μαριβέντ.

Το δεύτερο αυτό τμήμα του καλοκαιριού παραμένει εκτός της θεσμικής ατζέντας, χωρίς επίσημες εικόνες και υπό ένα κλίμα διακριτικότητας. Η Ζαρζουέλα, το ισπανικό βασιλικό παλάτι, δικαιολογεί αυτή την προσέγγιση ως μέρος του δικαιώματος της οικογένειας στην ιδιωτική ζωή.

Οι δεσμοί με την Ελλάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ισπανική βασιλική οικογένεια επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Είχε ήδη περάσει μέρος του καλοκαιριού του 2024 και το επανέλαβε το 2025, διατηρώντας την ίδια διακριτικότητα και στις δύο περιπτώσεις. Η επιλογή της Ελλάδας έχει μια προφανή οικογενειακή διάσταση.

Η Ελλάδα είναι η πατρίδα της βασίλισσας Σοφίας, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδας. Αποτελεί έναν τόπο συνδεδεμένο με τη μητρική ιστορία του Φελίπε VI, ο οποίος διατηρεί εκεί προσωπικούς δεσμούς που υπερβαίνουν την απλή επιλογή ενός τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, η Ελλάδα προσφέρει το είδος της ξεκούρασης που αναζητά η οικογένεια, ενώ οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν διατηρήσει τη χώρα στις επιλογές των Ισπανών royals για τις ιδιωτικές τους διακοπές.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis