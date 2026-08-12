Αλλαγές στους κανόνες των αεροπορικών ταξιδιών: Νέα δικαιώματα για τους επιβάτες

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στα αεροπορικά ταξίδια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τους επιβάτες. Οι νέες ρυθμίσεις, που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις καθυστέρησης, ακύρωσης ή άρνησης επιβίβασης, ενώ παράλληλα περιορίζουν πρόσθετες χρεώσεις. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα ξεκινήσει το 2027.

Δικαιώματα για οικογένειες και ευπαθείς ομάδες

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά τις οικογένειες. Παιδιά κάτω των 14 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να κάθονται δίπλα στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους χωρίς επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συνεχόμενες θέσεις, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να αναζητούν λύσεις. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους, οι οποίοι θα μπορούν να κάθονται δίπλα στους συνοδούς τους χωρίς πρόσθετο κόστος.

Δωρεάν διόρθωση ονόματος και αυτόματη επιστροφή χρημάτων

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι επιβάτες θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τουλάχιστον μία δωρεάν διόρθωση του ονόματός τους, εφόσον υποβληθεί αίτημα τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Η δωρεάν αλλαγή καλύπτει ορθογραφικά λάθη και αλλαγές λόγω επίσημων διοικητικών πράξεων, αλλά όχι τη μεταβίβαση του εισιτηρίου σε άλλο πρόσωπο.

Αναφορικά με την υποβάθμιση θέσης, οι επιβάτες θα λαμβάνουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων, με ποσοστά που κυμαίνονται από 30% έως 75% ανάλογα με την απόσταση της πτήσης.

Αποζημιώσεις και διαδικασία διεκδίκησης

Διατηρείται το δικαίωμα αποζημίωσης για καθυστερήσεις άνω των τριών ωρών ή ακυρώσεις πτήσεων λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις. Τα ποσά αποζημίωσης κυμαίνονται από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση.

Η διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης θα έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους μέσα σε 96 ώρες από την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ενώ οι επιβάτες θα έχουν εννέα μήνες για να υποβάλουν την αξίωσή τους. Η εταιρεία θα πρέπει να επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος και να απαντά εντός 30 ημερών.