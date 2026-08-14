«Σκεφτόμουν ότι είναι κρίμα να πεθάνω στα 25». Αυτή είναι η δήλωση του νεαρού οδηγού της μηχανής, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει την τελευταία στιγμή ένα βυτιοφόρο που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο του δρόμου, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κράνους κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Μετά την ανάρτηση του σοκαριστικού βίντεο από τον ίδιο τον οδηγό, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ταυτοποίησαν τον οδηγό του βυτιοφόρου μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του.

Η περιγραφή του συμβάντος

Ο 25χρονος οδηγός μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και περιέγραψε: «Ήμουν εντός μιας στροφής. Κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα για λόγους ασφαλείας και είδα το βυτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και να προσπερνά. Μηχανικά, απέφυγα το βυτιοφόρο». Όπως εξήγησε, την τελευταία στιγμή μείωσε την ταχύτητα και κατάφερε να γλιτώσει, λέγοντας ότι «οριακά» απέφυγε τη σύγκρουση.

«Τίποτα δεν σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να μην είχα μυαλό. Μετά, συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά δεν πέθανα», πρόσθεσε.

Η εναλλακτική πραγματικότητα με αυτοκίνητο

Αναφορικά με το τι θα συνέβαινε αν οδηγούσε αυτοκίνητο, ο 25χρονος δήλωσε: «Θα είχαμε μετωπική σύγκρουση εκατό τοις εκατό. Δεν υπήρχε χώρος να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο».

Η κάμερα στο κράνος και οι εκπαιδευτικοί σκοποί

Ο νεαρός ανέφερε ότι έχει κάμερα στο κράνος του, καθώς ασχολείται ερασιτεχνικά με το YouTube. «Είχα βγει με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι για το κανάλι μου», είπε, προσθέτοντας ότι ανέβασε το βίντεο για εκπαιδευτικούς λόγους, ώστε να ενημερώσει τον κόσμο για τους κινδύνους στο δρόμο.

«Δεν έκανα μήνυση στον οδηγό. Δεν ήθελα να κάνω κάτι. Δυστυχώς, αν ήμουν με αυτοκίνητο, θα ήταν σίγουρη η μετωπική σύγκρουση», κατέληξε.

Η άποψη των ειδικών

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, χαρακτήρισε το περιστατικό «καθαρά εγκληματική ενέργεια». Όπως εξήγησε, η προσπέραση σε τυφλό σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή συνιστά αδίκημα, τονίζοντας την επικινδυνότητα της οδήγησης με αυτό τον τρόπο.