Παναθηναϊκός: Αντίπαλος η Χράντετς Κράλοβε στα play off του Europa Conference League

Δύο αγώνες τον Αύγουστο

Η Χράντετς Κράλοβε, μετά την ήττα της από τη Μπεσίκτας στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play off του Europa Conference League.

Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι είχαν νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία και επικράτησαν με το ίδιο σκορ και στη ρεβάνς που πραγματοποιήθηκε στην έδρα τους. Έτσι, εξασφάλισαν την πρόκριση για τα play off του Europa League.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η Χράντετς Κράλοβε θα τους αντιμετωπίσει στα play off του Europa Conference League. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, στην Τσεχία.



