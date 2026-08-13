Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και συνέχεια στα play off του Europa Conference League

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε νέα ήττα στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ, με σκορ 3-2, και αποκλείστηκε από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι, η ομάδα θα συνεχίσει στα play off του Europa Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη νορβηγική Μπραν.

Σημαντικές στιγμές του αγώνα

Μετά την ήττα με 0-1 στην Τούμπα, οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι. Στο 9′, ο Ζίβκοβιτς είχε την πρώτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, αλλά αστόχησε από καλή θέση μετά την πάσα του Κωνσταντέλια. Στο 11′, η Άντερλεχτ απείλησε, όμως ο Παβλένκα αντέτεινε στον Τσβέτκοβιτς. Στο 19′, όμως, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την κεφαλιά του Μπιανκόν από εκτέλεση κόρνερ, με αποτέλεσμα ο Πετρό να ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και στο 34′ ισοφάρισε με κεφαλιά του Ζίβκοβιτς, ύστερα από σέντρα του Τάισον. Στο 44′, οι γηπεδούχοι πλησίασαν ξανά στο γκολ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Σικάν.

Δραματική εξέλιξη στην επανάληψη

Στην αρχή της επανάληψης, στο 47′, ο Άμπρος έκανε το 2-1 για την Άντερλεχτ, και στο 55′, ο Σικάν με ένα όμορφο πλασέ διεύρυνε τη διαφορά σε 3-1. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά οι προσπάθειές του δεν απέφεραν καρπούς. Μόνο στο 88′ κατάφερε να μειώσει σε 3-2 με πέναλτι του Γερεμέγεφ.

Ωστόσο, τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 90′, ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε λόγω διαπληκτισμού με τους Βέλγους, ενώ στο 93′ αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ για παρατηρήσεις προς τον βοηθό διαιτητή. Έτσι, κανείς από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπραν στα play off του Europa Conference League, και ίσως να απουσιάσουν και από το δεύτερο.

Συνθέσεις ομάδων

**Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο):** Κούσεμανς, Μααμάρ, Εντιαγέ (78′ Αουγκούστινσον), Μπιανκόν, Πετρό, Άμπρος, Κανά, Λανσάνα (84′ Σέκε), Τσβέτκοβιτς (92′ Μπερτατσίνι), Ενγκά (78′ Σαλιμπά), Σικάν (78′ Ντεγκρέεφ).

**ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι):** Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα (46′ Γιαννούλης), Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Σανταμαρία (67′ Τέιλορ), Ζαφείρης (84′ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (67′ Γερεμέγεφ), Μύθου (46′ Καμαρά).