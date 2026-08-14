Η κατάσταση στη Σίβηρη είναι καλή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. Αν και υπήρξαν μεγάλες ριπές ανέμου, κυρίως το ξημέρωμα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της. «Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας πολύ έντονος φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη μας φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Δεν μας ξέφυγε», τόνισε.

Ο κ. Κουφίδης πρόσθεσε ότι η πλήρης κατάσβεση θα απαιτήσει χρόνο, καθώς υπάρχουν πολλές εστίες. Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν οι πτήσεις των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, όπως τα αεροπλάνα Καναντέρ και τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά.

Αντιπυρικές ζώνες και συνεργασία με τις αρχές

Ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι οι μηχανισμοί της περιφέρειας και του δήμου εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, γεγονός που βοήθησε σημαντικά τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. «Δεν μας έφυγε η φωτιά», επεσήμανε. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, με τις υπηρεσίες να συνεργάζονται με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, και το δήμο Κασσάνδρας για την πιθανή κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Εκτίμηση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών

Αφού ολοκληρωθεί η κατάσβεση, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες καταγραφής για τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. «Δεν πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7-8 σπίτια και αυτά όχι ολοσχερώς, κάποια αυτοκίνητα, ενώ η γενική εκτίμηση για τη δασική έκταση που κάηκε είναι 4.000 στρέμματα», ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Χαλκιδικής. Ωστόσο, όλα αυτά παραμένουν ρευστά, καθώς οι καταγραφές θα γίνουν μόλις σβήσει η φωτιά.

Καιρικές συνθήκες και υδροδότηση

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες στην Κασσάνδρα, ο κ. Κουφίδης ανέφερε ότι δεν προβλέπεται βροχή στην περιοχή, ενώ αναμένονται άνεμοι 5 Μποφόρ. «Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευτύχημα», πρόσθεσε. Όσον αφορά την υδροδότηση, σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς έχουν εγκατασταθεί μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες που διασφαλίζουν τη λειτουργία των αντλιοστασίων.