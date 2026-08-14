Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 4χρονου παιδιού, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που έχει στη διάθεσή τους οι Αρχές, καταγράφει την πτώση του παιδιού στην πισίνα, καθώς και τις κινήσεις του μέσα στο νερό, αμέσως πριν την τραγωδία.

Η έρευνα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη θέση των γονέων του παιδιού τη στιγμή του περιστατικού, καθώς και στην παρουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει καθήκοντα ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ληγμένες άδειες και κατηγορίες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η κατάσταση λειτουργίας της πισίνας. Η πισίνα είχε λάβει άδεια πενταετούς διάρκειας το 2018, η οποία έληξε το 2023, χωρίς να έχει ανανεωθεί. Επιπλέον, η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη είχε λήξει, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Για την υπόθεση έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο πατέρας του 4χρονου φαίνεται ότι σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποδίδοντας την ευθύνη για το τραγικό συμβάν στον ιδιοκτήτη.

Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε μείνει χωρίς την επίβλεψή τους για περίπου 30 έως 40 λεπτά.

Κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία, με το βίντεο και τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πισίνας και την πιστοποίηση του ναυαγοσώστη να θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλεια του μικρού παιδιού.